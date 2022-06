BONN - Beim Mobilfunk-Ausbau ist der Netzbetreiber Telefónica (O2) Kreisen zufolge zufolge längst noch nicht so weit wie seine Konkurrenten. In einem internen Papier, das die Bundesnetzagentur dem Digitalausschuss des Bundestags zugeschickt hat und das der dpa vorliegt, ist aufgelistet, wie weit die Firmen beim Mobilfunk-Ausbau sind. Normalerweise veröffentlicht die Behörde nur den Stand insgesamt, also die Abdeckung der drei Anbieter zusammengerechnet. In dem internen Dokument wird aber zwischen den Firmen unterschieden. Hierbei wird deutlich, dass Telefónica bei der Erfüllung von staatlichen Auflagen in vielen Bundesländern noch viel zu tun hat.

KLM holt in Europa gestrandete Passagiere nach Amsterdam

AMSTERDAM - Die niederländische Fluggesellschaft KLM hat am Pfingstsonntag damit begonnen, zahlreiche ihrer am Vortag in europäischen Ländern gestrandeten Passagiere nach Amsterdam zu bringen. Zugleich werde hart daran gearbeitet, Fluggäste umzubuchen, die eigentlich bereits am Samstag vom Airport Schiphol weiterfliegen wollten und ihre Anschlüsse verpassten, sagte ein KLM-Sprecher der Nachrichtenagentur ANP. Die Lage habe sich etwas entspannt, dennoch sei nicht sicher, dass alle Gestrandeten am Sonntag abgeholt werden könnten. "KLM setzt alle Hebel in Bewegung, um diese Kunden so schnell wie möglich an ihr Reiseziel zu bringen."

TV-Quoten: König Fußball setzt sich gegen Krimi durch



BERLIN - Der erste Härtetest der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen Europameister Italien hat am Samstagabend das größte Fernsehpublikum erreicht. 5,14 Millionen Zuschauer (22,8 Prozent) verfolgten ab 20.45 Uhr bei RTL die Partie, die mit einem Unentschieden (1:1) endete. In der zweiten Halbzeit waren es sogar durchschnittlich 6,7 Millionen.

Deutscher Ex-Chef von Österreichs Energiekonzern OMV nicht entlastet

WIEN - Die Aktionäre des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV haben bei der Hauptversammlung ein negatives Urteil über Ex-Chef Rainer Seele und seine Russland-Strategie gefällt. Die Mehrheit der Eigentümer, darunter auch die Staatsholding ÖBAG, verweigerte dem deutschen Manager am Freitagabend die Entlastung als Vorstandsvorsitzender für das Vorjahr. Er verließ das Unternehmen Mitte 2021.