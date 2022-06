BioVaxys und die Ohio State University bringen Pan-Sarbecovirus-Impfstoffforschungsprogramm voran

Pan-Sarbecovirus-Impfstoffe wurden von der WHO als dringend notwendig bezeichnet

BVX-1021 ist Gegenstand einer laufenden Forschungszusammenarbeit zwischen der Ohio State und BioVaxys, die den neuartigen Ansatz des Unternehmens für einen „universellen Impfstoff" untersucht, der eine breite Palette von Sarbecoviren behandeln kann. Dabei handelt es sich um eine Familie von Viren, zu denen SARS-CoV-2 und aktuelle „besorgniserregenden Varianten" wie Delta und Omikron (sowie mindestens zehn weitere Varianten, die derzeit weltweit überwacht werden), SARS-CoV-1 und eine breite Palette anderer potenziell gefährlicher zoonotischer Viren gehören. Die Zusammenarbeit, die seit Anfang dieses Jahres läuft, evaluiert die Kombination von BVX-0320 und BVX-1021 von BioVaxys in einem Meerschweinchenmodell. Die wichtigsten Endpunkte der Studie sind die Entwicklung virusneutralisierender Antikörper gegen das lebende Virus SARS-CoV-2 und andere Sarbecoviren, einschließlich Fledermaus- und Pangolin-SARS-verwandter Coronaviren. Fledermäuse sind ein wichtiges Reservoir für viele SARS-Stämme, wobei mehrere Stämme in Fleckenmusangs identifiziert wurden, die wahrscheinlich Vorfahren von SARS-CoV-1 waren („SARS-1") (Journal of Virology. 84 (6): 2808–19, 2010). Die Präsenz von neutralisierenden Antikörpern im Tiermodell würde stark darauf hindeuten, dass BVX-1021 eine zusätzliche Immunantwort über alle Sarbecoviren bei den vollständig gegen Covid-19 geimpften Menschen sowie Personen mit natürlicher Immunität geben würde.