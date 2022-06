BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 179 auf 183 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Chemieunternehmen dürften die auch 2022 rasant steigenden Rohstoff- und Energiepreise weiterhin auf die Kunden umlegen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Unter den konsumnahen Branchenwerten seien Evonik und Croda hier am besten aufgestellt, aber auch der Duftstoffe- und Aromenhersteller IFF stehe gut da. Unter den industriellen Chemiekonzernen hebt der Analyst Akzo Nobel und BASF hervor./mis/tih









