NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analystin Manjari Dhar zeigte sich beeindruckt von den bisherigen Bemühungen des Managements, die Marke wieder nach oben zu bringen und glaubt, dass dies erst der Anfang einer mehrjährigen Reise für den Modekonzern sein dürfte. Boss habe bereits einige operative Verbesserungen umgesetzt, die den makroökonomischen Gegenwind mehr als wettmachten, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2022 / 17:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------





Rating: Outperform

Analyst:

Kursziel: 61 Euro