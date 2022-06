Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Eternal Power beteiligt sich an der vom Bundesministerium fürWirtschaft und Klimaschutz geförderten H2Global-Stiftung. Die für die Produktionund den Vertrieb von grünem Wasserstoff erst im vergangenen Jahr in Hamburggegründete Firma ist das jüngste in einer Reihe namhafter Unternehmen, die ihrGeld und ihre Expertise in den Dienst der grünen Energiewende stellen. Mit ihrwill die neue Bundesregierung die vereinbarten Klimaziele erreichen und künftigauch größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen erlangen.Die erst 2021 für die Erzeugung, Lagerung und den Vertrieb von grünemWasserstoff und seinen Derivaten gegründete Eternal Power schließt sich denZielen von H2Global an. Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz(BMWK) mit knapp einer Milliarde Euro geförderte Initiative soll denMarkthochlauf von grünem Wasserstoff und seinen Derivaten fördern, um so nichtnur zur Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft beizutragen, sondern auch zueiner größeren Unabhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen. "Es sindVisionäre wie die Gründer von Eternal Power, die mit ihrem Ziel derMassenproduktion und des Vertriebs von grünem Wasserstoff den Weg in eingrüneres und unabhängigeres Europa weisen", begrüßt H2Global-Vorstand MarkusExenberger den Stiftungs-Neuzugang. "Aktuell stehen wir aber an einem Punkt, andem PtX-Produkte noch nicht in ausreichender Menge oder zu wettbewerbsfähigenBedingungen in Europa zur Verfügung stehen. Hier kommt unsere Stiftung insSpiel, die immer größeren Zulauf aus den unterschiedlichsten Branchen erhält."Eternal Power folgt als Stiftungsmitglied der H2Global einer Reihe namhafterUnternehmen wie Siemens Energy Global GmbH, der Thyssenkrupp AG, der DeutschenBank AG oder Uniper und verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis erneuerbarerEnergien und ihrer Bedeutung für die Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft."Unser Ziel ist es, einer der Marktführer bei der globalen Massenproduktion, derSpeicherung, dem Verkauf sowie dem Vertrieb von grünem Wasserstoff und seinenDerivaten zu werden", erklärt Gründungsmitglied und Hydro Chief Officer ArneSanne das Stiftungsengagement von Eternal Power. Denn: "Sowohl die Nachfragenach als auch die Versorgung mit grünem Wasserstoff werden in den kommendenJahren exponentiell zunehmen. Aber aktuell steht er weder in ausreichender Mengenoch zu wettbewerbsfähigen Preisen in Europa zur Verfügung. Deshalb ist es vonentscheidender Bedeutung, ein effizientes Förderprogramm auf den Weg zu bringen,das den Markthochlauf beschleunigt und so die Grundlage für eine neueeuropäische Klimaschutz- und Sicherheitspolitik bildet."