FIBA Global Partner TCL fördert Frauenbasketball mit der Kampagne „Break & Believe"

SHENZHEN, China, 6. Juni 2022 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Technologien, hat mit „Break & Believe" eine Kampagne zur Förderung des Frauenbasketballs gestartet. Als globaler Werbepartner des vom Internationalen Basketballverband (FIBA) ins Leben gerufenen Programms "Her World, Her Rules" (HWHR) unterstreicht TCL mit der neuen Kampagne sein Engagement für die Stärkung von Frauen und Mädchen weltweit, um ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

TCL und FIBA werden herausragende Spieler und Trainer engagieren, die ihre Geschichten über die Überwindung von Herausforderungen erzählen und mit den Mädchen in Workshops und Basketballtrainings interagieren, um den Teilnehmerinnen zu helfen, selbstbewusster zu werden. Mit „Break & Believe" wollen TCL und die FIBA Schulmädchen unterstützen und ihnen helfen, Selbstvertrauen zu entwickeln und an ihr Potenzial zu glauben, während sie gleichzeitig den Frauenbasketball feiern und fördern. TCL hat alle 212 nationalen Verbände der FIBA eingeladen, sich an der Initiative zu beteiligen.