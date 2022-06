NATO-Papier Russland setzt auf Hungersnot in anderen Ländern

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die NATO geht davon aus, dass Russland durch das Zurückhalten von Lebensmittelexporten aus der Ukraine Hungersnöte in anderen Ländern in Kauf nimmt, um Sanktionen gegen Russland aufzuweichen. Das geht aus einer vertraulichen Analyse des Bündnisses von voriger Woche hervor, über die das Magazin "Business Insider" berichtet.



Russland wolle demnach Hungersnöte als politische Waffe einsetzen, um betroffene Länder politisch zu schwächen und so westlichen Sanktionen zu umgehen, heißt es in dem Papier. Konkret gehen die Autoren davon aus, dass Russland gezielt die Lebensmittelknappheit erhöhe, damit der politische Druck in besonders Import-abhängigen Ländern zunehme. Hinzu kämen steigende Lebensmittelpreise und fehlende Nahrung für die Flüchtlinge in der Bevölkerung, die den Druck noch weiter anheizen.