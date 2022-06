Produktneuheit Das aktive Schulter Exoskelett S700 von exoIQ macht Arbeit leichter

Hamburg (ots) - Aktive Unterstützungssysteme für den Schulterbereich sind auf

dem Markt bisher nicht zu finden. Der Vorteil eines aktiven Exoskeletts liegt

aber auf der Hand. Wie passive Systeme leiten sie die Last von schwächeren in

stärkere Körperpartien um. Und darüber hinaus lassen sie sich ganz individuell

auf die Person und Tätigkeit einstellen. Die Hamburger Firma exoIQ hat nach

intensiven biomechanischen Analysen ein aktives Exoskelett entwickelt, das mit

bis zu 5 kg Kraftunterstützung pro Arm Tätigkeiten über Kopf und in Brusthöhe

spürbar leichter macht.



Technisch gesehen sind Exoskelette körpergetragene Unterstützungssysteme, die

den Mitarbeitenden die Last zwar nicht abnehmen, aber sie auf stärkere

Körperpartien umverteilen. Statt in die Schulter wird die Kraft zum Beispiel in

die Hüfte eingeleitet. Beim neuen aktiven Exoskelett S700 von exoIQ werden die

Oberarme elektro-pneumatisch mit bis zu 5 kg zusätzlicher Kraft unterstützt. Die

Muskulatur in Schultern, Armen und Nacken wird dadurch entlastet. Werkzeuge oder

die eigenen Arme fühlen sich so fast schwerelos an.