Der Hauptanreiz für eine Investition in TwinWin-Zertifikate besteht darin, dass Anleger sowohl bei steigenden als auch fallenden Notierungen des Basiswertes positive Rendite erwirtschaften können. Bei einer positiven Wertentwicklung des europäischen Blue-Chip-Index EuroStoxx50 (ISIN: EU0009658145) werden Anleger mit dem neuen HVB-TwinWin-Zertifikat auf jeden Fall Gewinne erzielen. Damit auch ein nachgebender Indexstand zu einer positiven Rendite führt, darf der Index in vier Jahre nicht 32 Prozent seines am 4.7.22 festgestellten Wertes verlieren.

32% Chance, 32% Sicherheitspuffer