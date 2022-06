Arezzo, Italien und Rom (ots/PRNewswire) - SECO und Exein haben kürzlich eine

Partnerschaft angekündigt, um die Cybersecurity-Software von Exein in

SECO-Produkte zu integrieren. Auf der Embedded World erfahren die Besucher mehr

über ihre Zusammenarbeit.



Auf der Embedded World Exhibition & Conference 2022 werden SECO und Exein ihre

strategische Partnerschaft vorstellen, um ein innovatives Sicherheits-Ökosystem

für das Internet der Dinge anzubieten.





Ab dem 21. Juni werden beide Unternehmen in Nürnberg auf einer der weltweitwichtigsten Messen für Embedded Systems und Distributed Intelligence vertretensein.Auf der Embedded World finden Besucher den globalen Pionier für IoT- undKünstliche Intelligenz (KI)-Lösungen, SECO, am Stand 1-320 und Exein, einführendes Unternehmen für Embedded Security mit Sitz in Rom und San Francisco,am Stand 4-438.Exein hat eine innovative Open-Source-Lösung zur Erkennung und Neutralisierungvon Cyber-Risiken für IoT-Geräte entwickelt, von der Entwicklung bis hin zurBereitstellung und Verwaltung.Die Technologie schützt Geräte vor Ort vor Cybergefahren, ohne derenBetriebsstatus zu beeinträchtigen.Dank dieser Zusammenarbeit werden die Lösungen von Exein in die Produkte vonSECO integriert, um die Sicherheit sowohl der Software- als auch derHardwarekomponenten zu erhöhen.Damit bietet SECOs Edge-to-AI-Service seinen Kunden mehr Sicherheit und Schutz.Ab September 2022 wird SECO seine Produkte mit integrierter Exein-Technologieanbieten und seinen Kunden damit eine sichere SaaS-Lösung zur Verfügung stellen,die ihre Investitionen im Sicherheitsbereich moduliert."Der Mehrwert für die Produkte unserer Kunden steht immer im Mittelpunkt unsererStrategie, insbesondere wenn es darum geht, das Schutzniveau ihrer Daten zuerhöhen. Durch die Kombination unserer Hardware- und Softwareprodukte mit denvon Exein entwickelten Lösungen können wir unseren Kunden eineSecure-by-Design-Lösung anbieten, die es ihnen ermöglicht, personalisierteAngebote mit hohem Mehrwert für ihre eigenen Endkunden zu entwickeln", erklärtMassimo Mauri, CEO von SECO.Gianni Cuozzo, CEO von Exein, ergänzte:"Mit dieser Partnerschaft sind die Lösungen von Exein nativ in jedes Hardware-und Softwareprodukt von SECO integriert, wodurch die fortschrittlichsten undsichersten IoT-Angebote auf dem Markt entstehen.Die technische Kompetenz von Exein ermöglicht es den Kunden von SECO, sichereProdukte für ihre eigenen Endbenutzer zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit