Seite 2 ► Seite 1 von 4

San Francisco (ots/PRNewswire) - Die Anlage ist der siebte Standort der Markeweltweit1 Hotels, die von der Natur inspirierte Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, hat heutedie Eröffnung des 1 Hotel San Francisco bekannt gegeben, dem zweitenkalifornischen Anwesen der missionsorientierten Luxus-Hospitality-Marke und demneuesten, besonders durchdachten, umweltfreundlichen städtischen Refugium der"City by the Bay", San Francisco. Die 186 Zimmer und 14 Suiten des Hotelsvereinen das Beste aus nachhaltigem Design und Architektur mit außergewöhnlichemKomfort und einem unvergleichlichen Serviceniveau. Sie bieten einenPanoramablick auf die sanften Hügel der Bay Area, die Nebelschwaden, dieinspirierende Architektur der Stadt und die atemberaubende Schönheit der Natur.Das 1 Hotel San Francisco wurde in Zusammenarbeit mit dem Pebblebrook HotelTrust in zentraler Lage am Embarcadero, mit direktem Blick auf die strahlendeBucht von San Francisco, gebaut. Die Unterkunft bietet einen komfortablen Zugangzu den besten Angeboten der Innenstadt, von Restaurants überEinkaufsmöglichkeiten bis hin zu Kunst und Kultur. Es liegt ganz in der Nähe despulsierenden SoMa-Viertels sowie der Viertel Chinatown, North Beach, OraclePark, Chase Center, Coit Tower und des berühmten Ferry Building."Das 1 Hotel San Francisco ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wofür unsereMarke steht", erklärte 1 Hotels-Gründer und CEO und Vorsitzender der StarwoodCapital Group, Barry Sternlicht. "Es ist eine greifbare Erweiterung unsererVision und unseres Ziels: ganzheitliches Wohlbefinden für unsere Gäste, dielokalen Gemeinschaften und die Umwelt in den Vordergrund unserer Aktivitäten zustellen. Diese pulsierende und vielseitige Stadt steht seit langem an der Spitzedes nachhaltigen Wandels in den Bereichen Architektur und Design. Inspiriert vondieser reichen Geschichte ist es unser Ziel, eine urbane Oase zu schaffen, dieangefüllt ist von der Schönheit der nordkalifornischen Landschaft und derSensibilität dieser dynamischen Gemeinschaft.""Wir freuen uns sehr, mit dem 1 Hotels-Team zusammenzuarbeiten, um die Messlattefür Service und Luxusgastronomie in San Francisco noch höher zu legen", erklärteJon E. Bortz, Vorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer desPebblebrook Hotel Trust. "Pebblebrook setzt sich dafür ein, dass unsere Hotelsauf ökologisch nachhaltige Weise betrieben werden und dass das soziokulturelleGefüge der jeweiligen Gemeinden, in denen sich unsere Hotels befinden, stets mit