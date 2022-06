IFF startet die Auswahl des jährlichen Green Finance Award am Weltumwelttag

Beijing, 6. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Das International Finance Forum (IFF) wird ab dem 5. Juni, dem Weltumwelttag, Bewerbungen für den jährlichen IFF Global Green Finance Award entgegennehmen.

In Anlehnung an das Thema des Weltumwelttages „Nur eine Erde", das die Notwendigkeit betont, durch politische Veränderungen und unsere Entscheidungen ein nachhaltiges Leben in Harmonie mit der Natur zu führen, richtet sich der IFF Global Green Finance Award an Bewerber, die grüne Finanzlösungen anbieten, die den Wandel des Wirtschaftswachstums fördern, zur Vermeidung und Kontrolle der Umweltverschmutzung beitragen und den Klimawandel bekämpfen sowie die Energieeffizienz, die Energieeinsparung und die Emissionsreduzierung verbessern. Der diesjährige Preis ist ein weltweiter Aufruf für Innovationen und praktische Anwendungen in den Bereichen Politik, System, Industrie, Dienste, Technologie und Talentförderung.