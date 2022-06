Peter Marrone wird zum Senior Corporate Advisor von Eloro Resources Ltd. ernannt.

Peter Marrone ist Executive Chairman der Yamana Gold Inc. die er 2003 gründete und die vor kurzem bekannt gab, dass sie von Gold Fields Limited übernommen werden soll, eine Kombination, die ein global diversifiziertes Unternehmen von Weltklasse mit regionaler Relevanz in erstklassigen, regelbasierten Bergbauregionen schafft, das sich auf kostengünstige, langlebige Minen stützt. Herr Marrone kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Gründung von Bergbauunternehmen und bei Investitionen verweisen und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Wirtschaft und Kapitalmärkte. Herr Marrone sitzt derzeit auch im Board of Directors und ist einer der Gründer der Aris Gold Corporation, die eines der besten Portfolios an produzierenden und in der Entwicklungsphase befindlichen Anlagen in Kolumbien besitzt. Herr Marrone war außerdem Leiter des Investmentbanking bei einer großen kanadischen Investmentbank und praktizierte davor als Rechtsanwalt in Toronto mit Schwerpunkt auf Unternehmensrecht, Wertpapierrecht und internationalen Transaktionen.

