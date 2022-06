Fazit

Greifbare Handelsansätze auf der Oberseite können erst oberhalb des laufenden Abwärtstrends sowie der Kursmarke von grob 124,50 US-Dollar abgeleitet werden. In diesem Fall wären dann anschließend Zugewinne an den EMA 200 bei 145,87 US-Dollar denkbar, darüber an rund 160,00 US-Dollar. Der aktuelle Bereich dürfte noch von ausgeprägter Volatilität begleitet werden, weshalb sich Investoren in Zurückhaltung üben sollten. Ein Long-Einstieg sollte mit einer Verlustbegrenzung noch unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts abgesichert werden.