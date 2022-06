JPMORGAN stuft GLAXOSMITHKLINE auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GlaxoSmithKline (GSK) nach der Veröffentlichung des Börsenprospekts für Haleon, der Sparte für nicht verschreibungspflichtige Medikamente, auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Am 6. Juli müssten nun die GSK-Aktionäre der Abspaltung noch zustimmen, dann könne die Börsennotierung am 18. Juli erfolgen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Gordon erwartet, dass sich der Konglomeratsabschlag, unter dem die GSK-Aktie leide, im Jahresverlauf dann auflösen werde. Sein kombiniertes Kursziel von 19 Pfund für die neue GSK plus Haleon impliziere ein Aufwärtspotenzial von 11 Prozent./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 00:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 00:18 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.