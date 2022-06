Schonfeld stellt Niamh Taylor als EMEA-Leiterin ein und stärkt damit die globale Präsenz und Wachstumsinitiativen

NEW YORK und LONDON, 6. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Schonfeld Strategic Advisors LLC („Schonfeld") hat heute bekannt gegeben, dass sie Niamh Taylor als Leiterin der EMEA eingestellt hat. Ihre Ernennung ist Teil der laufenden globalen Expansionsbemühungen des Unternehmens und positioniert Schonfeld besser für weiteres Wachstum in der Region.

In dieser Funktion wird Taylor die EMEA-Geschäfte und Talente von Schonfeld beaufsichtigen und als Kultur- und Markenbotschafter für die globale Kundenbasis und die Sell-Side-Partner des Unternehmens fungieren. Sie wird ihren Sitz in London haben und an Chief Strategy Officer Danielle Pizzo berichten. Taylor wird auch Mitglied des globalen Komitees von Schonfeld sein.

Schonfeld gab außerdem bekannt, dass sein Londoner Büro wirksam in die St. James Street 78 verlegt wird. Die neuen Büroräume verdoppeln die derzeitige Fläche in London und bieten Platz für einen dynamischen und flexiblen Arbeitsplatz, der ein weiteres Wachstum und einen besseren Zugang zu lokalen Talentpools ermöglicht. Schonfeld hat derzeit über 100 Mitarbeiter in der Region.

„Die Menschen sind unser größtes Kapital, und unsere einzigartige Kultur hat es uns ermöglicht, unsere Fähigkeiten zu verbessern, unsere globale Präsenz zu erweitern und unsere Kunden auf der ganzen Welt besser zu bedienen", sagt Ryan Tolkin, CEO und CIO von Schonfeld. „Wir freuen uns, Niamh bei uns begrüßen zu dürfen und in dieser wichtigen Phase der Weiterentwicklung unseres Unternehmens von ihrer Führung zu profitieren.

„Niamhs Einstellung ist ein Beweis dafür, dass wir in der Lage sind, weltweit außergewöhnliche Talente anzuziehen, in sie zu investieren und sie zu behalten, indem wir ein Umfeld schaffen, das Flexibilität und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz fördert", sagte Pizzo. „Wir freuen uns, sie bei Schonfeld willkommen zu heißen und sind zuversichtlich, dass ihre Erfahrung und Vernetzung uns helfen werden, unsere Expansion in der Region zu beschleunigen, unseren globalen Kundenstamm zu bedienen und weiterhin Zugang zu den besten Talenten zu haben. Die Einstellung von Niamh ist das jüngste Ziel unseres kontinuierlichen Wachstums, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr."