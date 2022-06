Wiesenhof-Chef fordert verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Fleisch

Osnabrück (ots) - Wiesenhof-Chef fordert verpflichtende Herkunftskennzeichnung

Dies sei bereits im Gastro-Sektor zu beobachten, der für 60 Prozent desGeflügelfleischabsatzes in Deutschland verantwortlich sei. Angesichts derPreissteigerungen infolge von Corona und Ukraine-Krieg würde zunehmendgünstigere Ware aus dem Ausland aufgetischt. "Das ist dann Fleisch ausOsteuropa, aber im Conveniencebereich auch aus Brasilien", so Wesjohann. DerVorstandsvorsitzende sprach sich zudem dagegen aus, den Umbau der Tierhaltung inDeutschland über eine Anhebung der Mehrwertsteuer zu finanzieren. "Wer dasmacht, verteuert das ohnehin teurere Tierwohlfleisch noch einmal zusätzlich",warnte Wesjohann. Er favorisiere "eine absolute Tierwohlabgabe pro KilogrammFleisch."Vorbild könne die privatwirtschaftliche Initiative Tierwohl sein, bei der unteranderem Handelskonzerne Geld in einen Fonds einzahlen, aus dem Bauern dannbessere Ställe finanziert bekommen. "Man könnte die Initiative als Fonds unterstaatliche Aufsicht stellen", regte der Unternehmer an. Am Dienstag willBundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir seine Pläne für eine staatlicheHaltungskennzeichnung in Berlin vorstellen. Überschattet wird der Termin vonStreitereien innerhalb der Ampel-Koalition, wie der Umbau der Tierhaltungfinanziert werden soll.