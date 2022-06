Kings Entertainment teilt die Highlights des Monats Mai mit

90 % mehr Neuregistrierungen als im Vormonat mit einem Anstieg um 56 % bei neu einzahlenden Kunden

Vancouver, 6. Juni 2022. Kings Entertainment Group Inc. („Kings Entertainment“ oder das „Unternehmen“), ein internationaler Online-Dienstleister für Lotterie, Casino und Sportwetten sowie Muttergesellschaft der globalen Online-Glücksspielinnovatoren LottoKings (https://www.lottokings.com/) und WinTrillions (https://www.wintrillions.com/), gab heute die Höhepunkte der Betriebe des Unternehmens im Monat Mai 2022 bekannt.

Sowohl die Zahl der Neukundenregistrierungen als auch die Zahl der neuen einzahlenden Kunden stieg im Mai bei den Flaggschiff-Lotteriemarken von Kings Entertainment, Win Trillions und Lotto Kings, weiter an. Obwohl die anhaltend niedrigen Jackpots den Enthusiasmus der Kunden in der gesamten Branche weltweit dämpften, konnte Kings fast 13.000 neue Registrierungen – ein Anstieg von 90 % seit April – und 1466 neue einzahlende Kunden – ein Zuwachs von 56 % im gleichen Zeitraum – verzeichnen.

Die Zahl der aktiven Casinokunden stieg um fast 15 %, mit 939 aktiven Spielern in den Live- und virtuellen Casinos, obwohl die Casinoeinnahmen in diesem Monat aufgrund von Kundengewinnen in der Casinosparte um fast 60 % zurückgingen.

Der Zuwachs an aktiven Casinokunden trug zu einem Gesamtanstieg der aktiven Kunden von Kings um 3 % bei. Allerdings verursachten die erheblichen Casinogewinne einen leichten Rückgang der Gesamteinnahmen.

„Wir sind mit dem beständigen Wachstum, das wir erreichen konnten, sehr zufrieden“, kommentierte Steve Budin, CEO von Kings Entertainment. „Trotz einer anhaltenden Periode niedriger Lotterie-Jackpots haben wir die Zahl unserer aktiven Kunden erfolgreich weiter ausgebaut. Wir sind zuversichtlich, dass diese starke Basis aktiver Kunden im Laufe der Zeit zu einem längerfristigen, nachhaltigen Wachstum des Ergebnisses führen wird.“

„Wir konzentrieren uns auch stark auf unsere bereits angekündigte Übernahme von Sports Venture Holdings, dem Betreiber der führenden kanadischen Sportwettenmarke Bet99“, fügte Herr Budin hinzu. „Diese Übernahme bringt zwei starke Marken im internationalen Online-Glücksspielsektor zusammen und verschafft Kings außerdem ein starkes Standbein im aufstrebenden kanadischen Sportwettenmarkt.“