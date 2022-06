Core Assets Corp. verkündete heute den Beginn seines allerersten Bohrprogramms auf seinem bezirksgroßen Blue-Grundstück (1.116 km2) im Atlin Mining District im Nordwesten von British Columbia, Kanada. Die Bohrungen haben beim Laverdiere Skarn-Porphyr-Projekt mit bis zu 1.500 m an 3 Bohrstandorten begonnen, gefolgt von weiteren 3.500 m Bohrungen beim Silver Lime CRD-Projekt, wo das Unternehmen im vergangenen Jahr eine ungewöhnlich hohe Anzahl an CRD-Ausbissen ("outcrops") direkt an der Erdoberfläche entdeckte.

Viele, wenn nicht sogar die meisten Explorationsprojekte weltweit gehen zurück in bekannte Mineralisationsgebiete oder in den Schatten etablierter Minenbetriebe. Heutzutage macht praktisch niemand mehr neue "boots-on-the-ground"-Entdeckungen, ganz zu schweigen von der Erschließung neuer Minenbezirke.

Voisey´s Bay war wahrscheinlich die größte Entdeckung von massiven Sulfiden, die wir in den letzten 30 Jahren weltweit gesehen haben – die letzte reine Entdeckung direkt an der Erdoberfläche, völlig unerwartet. Die Leute sagten, es gäbe dort nichts, und niemand ging dorthin, bis 2 Schürfer es trotzdem taten. Dasselbe gilt für die Silver Lime Entdeckung von Core Assets – einige Leute rieten Nick davon ab, dorthin zu gehen. "Dort gibt es nichts zu finden außer glitschigen Gletschern und hungrigen Grizzlys!"

Nick ging trotzdem hin. Und er fand "die weltweit größte bekannte, ungetestete Karbonat-Verdrängungsmineralisationen an der Erdoberfläche", wie er in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung genügsam feststellte. Da sich einige Gletscher in diesem Gebiet im Zuge der globalen Erwärmung zurückgezogen haben, wurden stark mineralisierte Ausbisse mit hohem Silber-, Zink-, Blei- und Kupfergehalten für denjenigen freigelegt, der einen ersten Blick darauf wagte.

Obwohl es richtig ist, zu sagen: "Es ist keine Entdeckung, bis sie durch den Bohrer bewiesen ist", so erkannten die beiden Prospektoren innerhalb von 15 Minuten, nachdem sie auf dem Voisey´s Bay "Entdeckungsausbiss" standen, dass sie "eine potentiell bedeutende Mineralentdeckung" gemacht hatten. Wenn man bedenkt, dass Nick häufig Aktien von Core Assets auf dem freien Markt kauft, teilt er offensichtlich das 30 Jahre alte Gefühl, dass er eine potentiell bedeutende Entdeckung aus heiterem Himmel gemacht hatte.

Da die Bohrungen bei den "2021 Discovery Outcrops" (Silver Lime) voraussichtlich im Juli beginnen werden, habe ich meinen Wettschein bereits unter Dach und Fach – bevor die frisch geschnittenen Bohrkerne offizielle Zahlen liefern. Es ist die Opportunität des Potentials, die die größte Belohnung oder den Totalverlust bringt. Für mich und ein paar andere ist es trotzdem eine Wette wert.



Vollbild / Quelle

Nain, in der Abgeschiedenheit des hohen Nordens von Neufundland und Labrador, ist die nächstgelegene Stadt zur Voisey´s Bay-Massivsulfidmine, die am bequemsten mit einem 15-minütigen Hubschrauberflug zu erreichen ist. Überall gibt es Wasser (und Eis im Winter). "Die Voisey´s Bay-Nickelmine ist in jeder Hinsicht abgelegen. Keine Straßen verbinden sie mit der Außenwelt." (Quelle: “Ice and Lolly“, 2014)

Atlin, in der Abgeschiedenheit des hohen Nordens von British Columbia an der Grenze zum Yukon, ist die nächstgelegene Stadt zu den Laverdiere- und Silver Lime-Projekten, wobei letzteres Standorte mit so futuristischen Namen wie "Sulphide City" beinhaltet. Um von Atlin dorthin zu gelangen, nimmt man am besten ein Schneemobil über vereiste Gewässer oder einen 15-minütigen Flug mit dem Hubschrauber. Es gibt dort eine unerhört hohe Anzahl von rostigen Ausbissen, die bestensfalls massive Sulfide in bester Form enthalten.



Vollbild



Vollbild

In den späten 1960er Jahren schlug die Regierung einen geschützten Provinzpark vor (der Teile der heutigen Blue-Grundstücks umfasste), was alle Explorationsprojekte in diesem Gebiet für lange Zeit zunichte machte. Der Park wurde nie beschlossen, wahrscheinlich dank der Gutachten der Regierung und der Briefe von Unternehmen wie Cominco Ltd., Bethlehem Copper Corporation Ltd. und Hobo Creek Coppermines Ltd. an die Regierung, in denen sie das hohe Potential für Mineralfunde in diesem Gebiet hervorhoben.

Leider gelang es denselben Unternehmen nicht, Investoren davon zu überzeugen, Explorationsprojekte zu finanzieren, da über ihren Köpfen ein Damoklesschwert hing (d.h. das Risiko, dass der vorgeschlagene Park tatsächlich umgesetzt wird). Umso glücklicher kann sich Core Assets Corp. schätzen, dass sie 1.116 km2 weitestgehend unberührten Boden aufgesammelt hat, darunter auch die Grundstücke, die vor 50 Jahren im Besitz mehrerer Unternehmen waren.

“Freude für mich ist das Wunder – Das Unerforschte, das Unerwartete, das Verborgene und das Unveränderliche, das sich hinter der oberflächlichen Veränderlichkeit verbirgt. Das Ferne im Unmittelbaren aufzuspüren, sowie das Ewige im Vergänglichen, das Vergangene im Gegenwärtigen, das Unendliche im Endlichen, das sind für mich die Quellen der Freude und der Schönheit." (H. P. Lovecraft, 1890-1937, Amerikanischer Schriftsteller von Schauerromanen, Science-Fiction, Fantasy und Horror)



Vollbild / Laverdiere Kupfer-Prospect 2020: Mineralisierter Ausbiss mit grüner Malachit-Oxidation.



Vollbild



Vollbild



Vollbild / Laverdiere Kupfer-Prospect 2020: Mineralisierter Ausbiss mit grüner Malachit-Oxidation.

Im Mai 1969 schrieb Herr Ahrens einen Brief an Herrn Blakey (stellvertretender Minister), in dem er Folgendes schrieb: "Unsere derzeitigen Studien über bekannte und abgeleitete Mineralvorkommen zeigen, dass der vorgeschlagene Park in einer Zone mit hohem bis relativ hohem Potential liegt. Über die Mineralvorkommen ist nur wenig bekannt, da dem gesamten Atlin-Gebiet seit vielen Jahren keine große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Es gibt jedoch ein Grundstück am Willison Creek an der Spitze der Willison Bay, das Cominco gehört. In den letzten Jahren wurden hier Arbeiten durchgeführt, und Cominco teilte mir mit, dass zwar für 1969 keine Arbeiten geplant sind, aber 1970 auf jeden Fall ein Programm durchgeführt werden soll. In Hobo Creek befindet sich das Gelände im Besitz von Bethlehem, das für Bohrungen und Untersuchungen im Jahr 1969 an andere Unternehmen vergeben worden ist. Beide Grundstücke umfassen sowohl von der Krone gewährte als auch lokalisierte Claims. Wir haben seit vielen Jahren keinen Geologen mehr in der Atlin-Region gehabt, aber in diesem Jahr wird Sutherland Brown zumindest einige aktuelle Aktivitäten nördlich und östlich von Atlin in Augenschein nehmen, und es besteht die Möglichkeit, dass er auch Willison Bay innerhalb des vorgeschlagenen Parks besuchen kann... Ich denke, dass es für einen Park der vorgeschlagenen Größe einen zu großen Konflikt mit den Bergbauinteressen gibt, und dass es ein großer Bärendienst für diese Provinz wäre, den Bergbau in diesem Gebiet zu verbieten."

Nach Erhalt dieses Schreibens leitete Herr Hedley (Leiter der Mineralogischen Abteilung) es an Herrn Blakey weiter, mit folgendem Vermerk: "Sicherlich sollte ein Park der Klasse A in der vorgeschlagenen Größe nicht in Betracht gezogen werden. Es ist schwer vorstellbar, wie eine Mine in diesem Gebiet groß genug sein könnte, um den Atlin Lake zu verschandeln oder die Aussicht auf den Llewellyn-Gletscher zu ruinieren."

Im Juli 1971 reichte Sutherland Brown (stellvertretender Leiter der Mineralogischen Abteilung) eine vorläufige Bewertung des Mineralpotentials des vorgeschlagenen Parkgebiets ein, in der er Folgendes schrieb: "Das höchste Potential des Gebietes liegt im westlichen Block [d.h. westlich der Llewellyn-Verwerfung, d.h. dem Standort des heutigen Blue-Grundstücks]... Etwa die Hälfte der Parkfläche besteht aus dem westlichen Block. Dieser hat das höchste Potential der 3 Blöcke [neben dem östlichen und dem zentralen Block, die beide mit einem mäßigen Potential bewertet wurden], mit vielen bekannten Vorkommen und Gossans, obwohl er größtenteils von Gletschern bedeckt, schwer zugänglich und außer entlang der Seeufer nur wenig erschlossen ist. Karte Nr. 2 zeigt die große Anzahl gültiger Claims südlich der Willison Bay, und Karte Nr. 3 zeigt bekannte Vorkommen und Grundstücke. Es handelt sich um verschiedene Lagersättenarten, aber die wichtigsten sind porphyrische Molybdän-Stockworks, Massivsulfid-Lagerstätten (Cu, Zn, Pb), von denen die meisten entlang von Scherzonen liegen, Skarn-Lagerstätten (Cu, Fe (Au, Ag)) und Adern (Cu; und Pb Zn Ag Sb). Es wurden nur in geringem Umfang Bohrungen oder Erschließungsarbeiten auf allen Standorten durchgeführt. Auf 2 von ihnen wurden erste Bohrungen durchgeführt (Molly Atlin und Laverdiere), und mehrere Kupferadern in der Nähe der Seen wurden durch Stollen erschlossen. Molly Atlin (Cominco) wurde nur vorläufig erprobt, ist aber ein aktives Kupfervorkommen. Es handelt sich um ein großes, niedriggradiges Molybdän-Porphyr-"Prospect", das einen "hochgradigen" Kern aufweist, eine Brekzienzone mit 2,5 Mio. Tonnen Erz mit 0,35% MoS2. Sein volles Potential ist unbekannt. Es ist leicht zugänglich, da es nur wenige hundert Meter von Willison Bay entfernt liegt. Das Laverdiere-Grundstück (Cantex) ist eine kupferhaltige Magnetit-Skarn-Lagerstätte in komplex gefaltetem paläozoischem Kalkstein. Sie ist hochgradig, aber wahrscheinlich relativ klein. Es liegt am Hobo Creek, ist relativ leicht zugänglich und wird derzeit exploriert. Die Glacier Group (Falconbridge) am Upper Willison Creek ist potentiell interessant. Sie besteht aus einer flächigen Zone mit Taschen ("pods") und Adern, die im Kalkstein durch Galenit und Sphalerit mit etwas Silber sowie durch Galenit- und Stibnit-Adern (Sb, Ag, Pb) ersetzt wurden. Es ist von einem breiten Pyrit-Hof ("halo") mit Pyrit- und Chalkopyrit-Adern umgeben. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde die Hauptmineralisation nicht gefunden, da ein Großteil der Umgebung von Gletschern bedeckt ist... EMPFEHLUNG: Das Gebiet sollte für "Prospecting" (Exploration) offen gehalten und eine vollständige Bewertung des Mineralpotentials in Betracht gezogen werden."

Die Provinzregierung brauchte viele Jahre, um dies zu tun. In dieser unsicheren Zeit wurden die meisten Explorationsprojekte auf Eis gelegt und die Claims verfielen schließlich, obwohl der Park nie eingerichtet wurde.



Vollbild / Malachit (Kupferoxid)-Schicht auf der verwitterten Oberfläche eines Ausbisses bei Laverdiere.

Laverdiere Skarn-Porphy Projekt

Laut obigem Schreiben aus dem Jahr 1972 führte Hobo Creek Coppermines Ltd. 1969 die erste Bohrung auf Laverdiere durch (19,51 m @ 1,83% Kupfer), gefolgt von einem 2. Bohrprogramm 1971, das "erneut sehr erfolgreich war und weitere hochgradige Tonnage nachwies" (46 m @ 1,76% Kupfer), also "sehr spannend/aufregend" ("very exciting"), trotz der niedrigen Preise für Basismetalle zu dieser Zeit. Der Geologe von Hobo Creek, Arpaad Fustos, der die Bohrungen im Jahr 1971 beaufsichtigte, war der Meinung und erklärte, dass die Laverdiere-Porphyrlagerstätte "der Fund der 70er Jahre" sein könnte. Das Unternehmen verhandelte mit einer Reihe von Großunternehmen ("majors") über eine weitere Finanzierung, doch der geplante Park machte Hobo Creek einen Strich durch die Rechnung.

In den 1980er Jahren, als die Metallpreise im Sinkflug waren, übernahm Noranda das Laverdiere-Grundstück und bohrte 2 Löcher, jedoch wurden nur insgesamt 19,3 m aus Bohrloch NH-81-1 und nur 20,8 m aus NH-81-2 analysiert. Damals wurden viele Daten weder der Regierung noch der Öffentlichkeit vorgelegt. Obwohl sich die Regierung in den 1970er Jahren gegen den Park entschied, wurden in den 1980er Jahren ähnliche Vorschläge gemacht, die Jahre später wieder verworfen wurden. Aufgrund dieser Unsicherheit blieben viele Projekte unerforscht.



Vollbild / Chalkopyrit-Adern in Kupfer-Gold-Magnetit-Skarn bei Laverdiere. "Die hochgradige Fe-Cu-Au-Skarn-Mineralisation, die durch Prospecting und historische Bohrungen zwischen den Stollen South Adit und North Adit bei Laverdiere beschrieben wurde, kann derzeit über 800 m entlang der Erdoberfläche und bis zu 300 m in die Tiefe verfolgt werden und bleibt in alle Richtungen offen. Die LFZ stellt eine regionale Struktur auf Krustenebene dar, die durch tiefe Kernbohrungen bei Laverdiere noch nicht getestet wurde, und steht in räumlicher und zeitlicher Beziehung zu Porphyr-, Skarn- und epithermalen Mineralisationen entlang ihrer gesamten Länge im Nordwesten von Britosh Columbia (>170 km)." (April 2022)

Heute verkündete Core Assets, dass ein 1.500 m langes Bohrprogramm bei Laverdiere begonnen hat, das auf eine hochgradige Fe-Cu-Au-Skarn- und Cu-Mo-Porphyr-Mineralisation abzielt, die über eine Erdoberflächenausdehnung von 800 m zwischen den historischen Stollen North Adit und South Adit kartiert wurde.



Vollbild / Geologische Karte des Laverdiere-Projekts, die die Ausdehnung der Fe-Cu-Au-Skarn-Mineralisation, den Cu-Gehalt der Gesteinsproben von der Erdoberfläche und die Standorte der historischen und 2022 gebohrten Löcher zeigt. Die Linie A-B veranschaulicht die Lage des nach Osten gerichteten Querschnitts/3D-Modells in der folgenden Abbildung.



Vollbild / Illustriertes 3D-Modell des hochgradigen Fe-Cu-Au-Skarns bei Laverdiere, das die Bohrpläne für 2022, die Ausdehnung der Skarnmineralisation, die anhand historischer und aktueller Untersuchungsdatenvon der Erdoberfläche modelliert wurde, sowie historische Kernbohrungen zeigt.

Die Bohrziele und -pläne bei Laverdiere umfassen 3 separate Bohrstandorte für insgesamt 5 Bohrungen (siehe Karte hierüber) :

• Pad 1: Bestätigung und Erweiterung der hochgradigen, historischen massiven Fe-Cu-Au-Skarn-Abschnitte und der Cu-Mo-Porphyr-Mineralisation in der Nähe des Stollens French Adit.

• Pad 2: Bohrungen zur Erprobung der noch ungesteten kupferhaltigen Skarnmineralisation in der Nähe des historischen Stollens South Adit.

• Pad 3: Bohrungen zur Erprobung und Erweiterung des Fe-Cu-Au-Skarns und der damit verbundenen Cu-Mo-Porphyr-Mineralisation im Stollen North Adit.

Der Präsident und CEO von Core Assets, Nick Rodway, kommentierte die heutige Pressemitteilung: "Das Wetter in Atlin ist in dieser Saison spektakulär, und wir bohren früher als erwartet. Während sich die Kernbohrer bei Laverdiere drehen, werden wir Feldcrews zum Silver Lime CRD-Porphyr-Projekt mobilisieren, um die vorbereitenden Feldarbeiten und die geologische Kartierung abzuschließen, damit wir uns besser auf die Bohrungen bei diesem Projekt mit hoher Priorität Ende Juni oder Anfang Juli vorbereiten können."

Auszüge aus der heutigen Pressemitteilung :

2022-Kernbohrungen beim Laverdiere-Projekt

Im Juni sind auf dem Laverdiere-Projekt 1.500 m an explorativen Kernbohrungen in HQ-Größe geplant. Die 2022-Bohrungen werden darauf abzielen, die hochgradige Fe-Cu-Au-Skarn- und damit verbundene Cu-Mo-Porphyr-Mineralisation zu bestätigen und zu erweitern, die auf 800 m entlang der westlichen Flanke von Hoboe Creek und in einer Tiefe von bis zu 300 m zwischen den historischen Stollen North Adit und South Adit zu beobachten ist.

Das Laverdiere-Projekt befindet sich in der Nähe der Llewellyn-Verwerfungszone, die mit dem Hoboe Creek im Osten des Blue-Grundstücks zusammenfällt. Laverdiere ist als fein- bis grobkörniger und lokal massiver Fe-Cu-Au-reicher Skarn (Magnetit und/oder Magnetit-Chalkopyrit-dominant ±Bornit-Tetrahedrit-Molybdänit-Pyrit-Pyrrhotit) charakterisiert, das in dolomitischem Kalkstein und Marmor der devonischen Boundary Ranges Metamorphic Suite enthalten ist. Entlang der Westseite des Hoboe Creek wird der Dolomitkalkstein von dünn gelagertem kalkhaltigem Schluffstein, Quarzit und Schiefer überlagert, die alle örtlich gefaltet sind, mäßig nach Westen einfallen und von einer post-akkretionären Granodioritintrusion aus der frühen Kreidezeit von batholithischer Größe (Coast Plutonic Complex) durchdrungen sind. Der Granodiorit ist örtlich schieferungartig, Cu-Mo-enthaltend und weist entlang des Fe-Cu-Au-Skarn-Kontakts eine kalihaltige Alteration in Form von sekundärem K-Feldspat und zerkleinertem Biotit nach Hornblende auf.

Die höchstgradigen Skarn-Vorkommen, die bei Laverdiere beobachtet wurden, befinden sich in dolomitischem Kalkstein, in der Nähe des Siltstein-Kontakts und entlang der Ränder der Granodiorit-Intrusion. In Granodiorit, das entlang der Lewellyn Fault Zone (LFZ/Hoboe Creek) bis zu 3,9 km südlich des Fe-Cu-Au-Skarn-Hauptkörpers zu Tage tritt, wurden Chalcopyrit, Molybdänit, Magnetit und Malachit verbreitet und in Quarzgängen/Frakturen gefunden (siehe Pressemitteilung vom 6. April 2022). Eine Zunahme der vereinzelten und bruchbehafteten Chalkopyrit- und Molybdänit-Mineralisation innerhalb der Granodiorit-Einheit in der Tiefe wurde auch im bisher tiefsten Bohrloch auf dem Grundstück (DDH2-73 in der Nähe des Stollens French Adit gemeldet.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Licence# 46541) (Permit to Practice# 100359) ist President, CEO und Director des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Herr Rodway beaufsichtigte die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung.

Im April 2022 verkündete Core Assets Corp. die Entdeckung eines ausgedehnten (5 x 4,2 km) magnetischen Hochs und eines entsprechenden Widerstandes, der mit einem ursächlichen, kalihaltig umgewandelten und Cu-Mo-haltigen Granodiorit übereinstimmt, der sich neben dem Fe-Cu-Au-Skarn-Ziel befindet.



Vollbild

Eine großflächige und ungetestete Leitfähigkeitsanomalie fällt mit der Llewellyn Fault Zone (LFZ) zusammen, die sich entlang der gesamten Länge des Hoboe Creek verfolgen lässt. Die stärksten Leitfähigkeitshöchstwerte, die sich entlang der LFZ befinden, reichen bis in eine Tiefe von 500 m. Die Cu- und Au-Gehalte in Gesteinsproben von der Erdoberfläche, die beim Laverdiere-Projekt gesammelt wurden, sowie der Cu-Gehalt, der aus historischen Bohrungen gemeldet wurde, zeigen einen Anstieg des Gesamtgehalts mit zunehmender Nähe zur nördlichen LFZ-Leitfähigkeitsanomalie und zur Llewellyn-Verwerfung. Abbildung links: Karte mit der magnetischen Gesamtintensität (TMI) und der Verteilung der magnetischen und überlappenden Widerstandsanomalien beim Laverdiere-Projekt; Abbildung rechts: Karte mit der Verteilung der leitfähigen (heiße Farben) und widerstandsfähigen (kalte Farben) geologischen Merkmale im Untergrund des Laverdiere-Projekts. Die Linie A-B veranschaulicht die Lage der beiden Querschnitte, die in der [untenstehenden] Abbildung dargestellt sind.



Vollbild

Silver Lime CRD-Porphyr Projekt

Nach Abschluss des Bohrprogramms beim Laverdiere-Projekt werden die Teams zum Silver Lime Projekt versetzt, um dort weitere 3.500 m zu bohren.

Der Laverdiere Skarn-Porphyr und der Silver Lime CRD-Porphyr sind nicht miteinander verwandt (unterschiedliches Alter) und daher separate Systeme, die 10-15 km voneinander entfernt sind.

Die CRD-Mineralisation bei Silver Lime sollte bis zur Quelle (Porphyr) beständig sein und in der Tiefe mächtiger und hochgradiger werden.

CRDs (Carbonate Replacement Deposits) sind geochemisch zoniert, daher sollte man in der Lage sein, schnell zu erkennen, wo man sich im System befindet, sobald die ersten Bohrdaten verfügbar sind.

Core Assets hat das Glück, dass die Zielgebiete bei Silver Lime (Grizzly, Jackie, Sulphide City) an der Erdoberfläche zu Tage treten, was die Bohrausrichtung begünstigt.

Vollbild / Interpretierte Position der Zielgebiete Grizzly, Jackie und Sulphide City beim Silver Lime Projekt innerhalb eines vereinfachten Modells der CRD-Porphyr-Umgebung (modifiziert nach Megaw, 2019). (April 2022)

Im Mai 2022 verkündete Core Assets die Ergebnisse und Interpretationen der geophysikalischen VTEM-Messung bekannt, die bei Silver Lime letztes Jahr durchgeführt wurde:



Vollbild / Karte, die die Verteilung von leitfähigen (heiße Farben) und widerstandsfähigen (kalte Farben) geologischen Merkmalen im Untergrund des Silver Lime Projekts zeigt. Die aufgezeichneten Gesteinsproben bestehen aus aktuellen und historischen Datenpunkten. (Mai 2022)



Vollbild / Karte mit der magnetischen Gesamtintensität (TMI) und der Verteilung der magnetischen und überlappenden Widerstandsanomalien im Zentrum des Blue-Grundstücks. (Mai 2022)

• VTEM entdeckte großflächige, ungestete Leitfähigkeitsanomalien (ca. 104 km2), die in der Tiefe durch lokale vertikale Leitfähigkeitsmerkmale miteinander verbunden sind.

• Die Leitfähigkeitsanomalien reichen weit über die in der Feldsaison 2021 erkundeten Gebiete hinaus.

• Der zentrale Teil der Leitfähigkeitsanomalien deckt sich mit dem 6,6 x 1,8 km großen mineralisierten Korridor an der Erdoberfläche, was darauf hindeutet, dass dieses System unterhalb der Erdoberfläche einen wesentlich größeren mineralisierten Fußabdruck aufweisen könnte. Siehe hierzu auch untenstehende Videoanimation (3D-Ansicht der wichtigsten Zielgebiete des Silver Lime Projekts in Bezug auf die zusammenhängende Leitfähigkeitszone (heiße Farben) im Zentrum des Blue-Grundstücks):

• Im Nordwesten des Silver Lime-Projektgebiets verstärkt sich ein magnetisches Hoch und ein entsprechendes Widerstandsniveau, das mit einer potentiell ursächlichen felsischen Intrusion (Quelle erzhaltiger Flüssigkeiten) aus dem Eozän zusammenfällt.

• Silver Lime weist derzeit einen durchschnittlichen Erdoberflächengehalt (365 Gesteinsproben) von 4,9% Zink, 2% Blei, 0,33% Kupfer und 92 g/t Silber innerhalb des ausgedehnten 6,6 x 1,8 km großen mineralisierten Korridors auf und ist damit die größte bekannte, noch nicht getestete Exposition einer Karbonat-Verdrängungsmineralisiation (CRM) weltweit.

• CRM bei Silver Lime kann entlang der erdoberflächlichen Streichlänge von 450 m bis 1 km (d.h. Grizzly) mit einem durchschnittlichen Erdoberflächengehalt von 164,7 g/t Silber, 0,42% Kupfer, 3,8% Blei und 7,1% Zink (19 Gesteinsproben über 450 m) verfolgt werden.

• Das Silver Lime Projekt erfüllt alle Kriterien für die CRM-Exploration, einschließlich der Tatsache, dass es sich in einem günstigen tektonomagmatischen Terran befindet (lange geologische Geschichte), dass die Erdoberflächenexposition den oberen Teil der Karbonatabfolge darstellt, die noch wachsen kann, und dass zahlreiche CRM-Proben einen Gehalt von mehr als 400 g/t Silber mit hochgradigem Zink, Kupfer und Blei aufweisen.



Vollbild / 3D-Leapfrog-Aufnahme, das die lokalen Mineralisationsmerkmale des Ag-Zn-Cu±Pb-CRM-Ziels Upper und Lower Grizzly (durchschnittlicher Erdoberflächengehalt der Gesteinsproben = 19 für Upper Grizzly; 36 für Lower Grizzly), des Zn-Cu±Ag-Skarn-Ziels Sulphide City (durchschnittlicher Erdoberflächengehalt der Gesteinsproben = 117), des Ag-Pb-Zn-Cu-Skarn-Ziels Jackie (durchschnittlicher Erdoberflächengehalt der Gesteinsproben = 83) sowie die bisher durchgeführten Erdoberflächenprobenahmen veranschaulicht. (Mai 2022)

Nick Rodway, Präsident und CEO von Core Assets, sagte in der Mai-Pressemitteilung: "Das Silver Lime Projekt ist ein einzigartiges Karbonat-Verdrängungs- (CRD) Explorationsziel, das noch nie mit Kernbohrungen getestet wurde. Wir kennen keine bekannten, nicht abgebauten CRDs auf der Welt, die vergleichbare Zink-, Blei-, Silber- und Kupfer-Gehalte über ausgedehnten Erdoberflächenausbissen wie Silver Lime aufweisen und in der Tiefe unerforscht sind. Die Kombination der erdoberflächlichen Untersuchungsergebnisse bei Silver Lime mit den neu interpretierten geophysikalischen Merkmalen in der Tiefe sollte eine äußerst spannende Bohrkampagne mit hohem Erfolgspotential ergeben."



Vollbild / Zinkreiche Vulkangesteinsprobe vom Sulphide City (Silver Lime).



Vollbild / Polierte Gesteinsprobe mit CRD-Mineralisation von Jackie (Silver Lime) mit 111 g/t Silber, 8,3% Zinkand 5,59% Blei.



Vollbild / Gesteinsprobe mit 35% Zink-CRM (99% Sulfide) von Grizzly Manto (Silver Lime).



Vollbild / Polierte Gesteinsprobe mit CRD-Mineralisation von Grizzly Manto (Silver Lime) mit 1,15% Kupfer, 81,7 g/t Silber und 9,17% Zink.



Vollbild / Polierte Gesteinsprobe mit CRD-Mineralisation von Grizzly Manto (Silver Lime) mit 0,43% Kupfer, 561 g/t Silber, 9,16% Zink und 2,35% Blei..



Vollbild / Polierte Gesteinsprobe mit CRD-Mineralisation von Grizzly Manto (Silver Lime) mit 0,36% Kupfer, 82 g/t Silber und 5,49% Zink. (Alle Gesteinsfotos mit freundlicher Genehmigung von Core Assets Corp.)

CRD: König der Gehalte und der Kontinuität

• Die CRDs sind bekannt für ihre hohen Gehalte an Silber, Zink und Blei.

• Mineningenieure lieben die kontinuierliche CRD-Erzabbaubreite von wenigen Metern (bis zu 10 m und manchmal sogar mehr; Verdickung in der Tiefe; ideal für den Untertagebau geeignet).

• Unabgebaute CRD-Vorkommen sind heute nur noch selten zu finden, denn wenn jemand in der langen Vergangenheit der Menschheit auch nur ein Einziges gesehen hätte, wäre es höchstwahrscheinlich bereits abgebaut worden. Das liegt daran, dass sie durch ihren fast puren, nicht selten 90%igen Reinmetallgehalt auffallen.

• Strip-Ratio: Ohne viel taubes Gangmaterial oder nachteilige Elemente ist eine Menge Metall in einer kleinen Tonnage konzentriert, die sich perfekt für kostengünstige Abbau- und Verarbeitungsmethoden eignet, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Wenn Sie >10 Mio. Tonnen hochgradige CRDs an oder nahe der Erdoberfläche finden, können Sie sich glücklich schätzen.

• Einige CRDs beherbergen >100 Mio. Tonnen.

• Bei den meisten CRDs handelt es sich um blinde Lagerstätten, die nur selten an der Erdoberfläche austreten. Solche Lagerstätten tief und blind zu erbohren, kostet mehr Zeit und Geld als in Ausbisse zu bohren, um sie mit dem Bohrer schnell bis zur Quelle etwas tiefer zu verfolgen (hoffentlich nicht zu tief für den Abbau): Eine magmatische Intrusion, typischerweise in Form eines Porphyrs, entweder taub oder angereichert mit Kupfer, Gold und/oder Molybdän.

• Mit dem Blue-Grundstück in Distriktgröße besitzt Core Assets 1.116 km2 äußerst aussichtsreiches Gelände. CRDs treten in der Regel in Clustern/Gruppen und Bündeln auf (z.B. in Chihuahua, Mexiko, wo die Santa Eulia und Niaca Lagerstätten jeweils ca. 45 Mio. Tonnen CRD-Mineralisation von Weltklasse-Format beherbergen – und das schließt das Porphyrsystem nicht ein). Wenn man auch den zugehörigen Porphyr findet, der gut mineralisiert ist, kann man mit Milliarden von Tonnen rechnen (Porphyre sind groß, aber niedriggradig; es ist relativ teuer, diese abzubauen, da sie einen hohen Materialdurchsatz haben).

• Core Assets beabsichtigt daher, zunächst nach CRDs zu bohren und anschließend nach dem Porphyr zu suchen, indem man den CRDs folgt.



Vollbild / Das erstklassige Hermosa CRD-Projekt befindet sich in den Patagonia Mountains, etwa 80 km südöstlich von Tucson, Arizona (USA). (Quelle)

Die letzte große CRD-Transaktion war das Hermosa CRD-Projekt (ehemals Taylor-Hermosa / Hardshell-Projekt).

Am 17. Juni 2018 übernahm die an der ASX notierte South32 Ltd. für ein All-Cash-Angebot von $1,8 Mrd. CAD die an der TSX notierte Arizona Minerals Inc. (der Angebotspreis von $6,20 CAD pro Aktie entsprach einem Aufschlag von 50% gegenüber dem Schlusskurs des Vortags).



Vollbild / Als South32 Hermosa im Juni 2018 akquirierte, kommentierte CEO Graham Kerr: "Unser All-Cash-Angebot für Arizona Mining wird es uns ermöglichen, die Planung und Entwicklung eines der spannendsten Basismetallprojekte der Branche zu optimieren. Wir sind seit Mai 2017 ein Hauptaktionär von Arizona Mining und ein aktiver Teilnehmer am Hermosa-Projekt mit einer Vertretung im Betriebsausschuss und einem nominierten Mitglied im Aufsichtsrat. Unser tiefes Verständnis dieser hochgradigen Ressource und des umliegenden Grundstückspakets sowie unsere umfassende Erfahrung bei Cannington machen uns zum natürlichen Eigentümer dieses Projekts und stellen sicher, dass wir gut positioniert sind, um es zur Erschließung zu bringen und unseren Aktionären einen erheblichen Wert zu bieten." (Bildquelle)



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Laut South32 (2022):

"Unsere Arbeit bei Hermosa ist Teil unserer Strategie, unser Portfolio umzugestalten und das Engagement in den Basismetallen zu erhöhen, die für eine kohlenstoffarme Zukunft entscheidend sind. Zink wird in der Infrastruktur für erneuerbare Energien und zum Schutz vor Korrosion verwendet, während Silber in Solarpanelen und Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommt."

"Hermosa umfasst die Taylor Zink-Blei-Silber-Sulfid-Lagerstätte (Taylor-Lagerstätte), die Clark Zink-Mangan-Silber-Oxid-Lagerstätte (Clark-Lagerstätte) und ein umfangreiches, äußerst aussichtsreiches Landpaket mit dem Potential für weitere polymetallische und Kupfermineralisationen."

"Wir haben eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) für die Taylor-Lagerstätte abgeschlossen, unsere erste Erschließungsoption bei Hermosa. Es handelt sich um eine große Massivsulfidlagerstätte mit Karbonatverdrängung und einer geschätzten Mineralressource von 138 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 3,82% Zink, 4,25% Blei und 81 g/t Silber. Die Lagerstätte ist in der Tiefe und seitlich weiterhin offen und bietet weiteres Explorationspotential. Wir planen die Taylor-Lagerstätte als unsere erste ´Mine der nächsten Generation´, in der wir Automatisierung und Technologie einsetzen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und einen kohlenstoffneutralen Betrieb anzustreben, der mit unserem Ziel übereinstimmt, bis zum Jahr 2050 keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen."

"Eine Scoping-Studie für die räumlich verbundene Clark-Lagerstätte hat das Potential für einen separaten, integrierten Untertagebaubetrieb bestätigt, der Mangan in Batteriequalität sowie Zink und Silber produziert. Die Clark-Lagerstätte verfügt über eine Ressource von 55 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,31% Zink, 9,08% Mangan und 78 g/t Silber."

CRDs bieten ein viel größeres Tonnage-Potential als VMS- und MVT-Lagerstätten und beinhalten gleichzeitig i.d.R. höhere Gehalte an Silber, Zink, Blei und Kupfer, manchmal auch mit nennenswerten Anteilen an Gold und anderen Metallen.



Vollbild

CRDs sind für etwa 40% der historischen Silberproduktion Mexikos von 10 Mrd. Unzen verantwortlich und zeichnen sich durch massive bis semimassive Silber-Blei-Zink-Sulfid-Ablagerungen in Kalkstein aus. CRDs kommen entlang großer regionaler Strukturen vor, die mehrere der größten CRDs in Mexiko beherbergen: "Das Modell der Karbonat-Verdrängungslagerstätten (CRD) geht auf Dr. Peter Megaws Doktoratsstudien in Santa Eulalia zurück und wurde weltweit wiederholt bestätigt... Der Santa Eulalia Distrikt ist einer der wichtigsten Silber- und Basismetallproduzenten Mexikos und seine größte CRD. Die historische Produktion des Distrikts (1703-2020) beläuft sich auf 51 Mio. t Erz mit durchschnittlichen Gehalten von 310 g/t Ag, 8,2% Pb und 7,1% Zn, was insgesamt 500 Mio. Unzen Ag, 4 Mio. t Pb und 3,6 Mio. t Zn ergibt." (Quelle)

“CRDs haben den zweitgrößten Anteil an der historischen Silberproduktion Mexikos. CRDs sind das Rückgrat der mexikanischen Untertage-Blei-Zink-Bergbauindustrie von Weltrang. Das Land verfügt über zahlreiche Ag-Pb-Zn (Cu, Au) CRDs, die entlang des Schnittpunkts des mexikanischen Überschiebungsgürtels und des magmatischen Gürtels der Sierra Madre Occidental auftreten. Die größten CRD-Lagerstätten scheinen entlang der vermuteten tiefen Krustenstrukturen zu liegen.“ (Quelle)

Während VMS-Lagerstätten häufig metallurgisch komplexe Erze enthalten, sind CRDs und MVTs metallurgisch eher unkompliziert. Die durchschnittlichen Gesamtbetriebskosten (für den Abbau, das Zerkleinern und die Verarbeitung) sind bei CRDs und MVTs im Allgemeinen niedriger als bei VMS- und Sedex-Lagerstätten oder sogar bei aderartigen Lagerstätten. (Quelle) Darüber hinaus bilden sich CRDs in der Regel als Ergebnis einer nahegelegenen Porphyrintrusion und bieten somit das Potential, neben den CRDs auch große Tonnagen aus dem Abbau solcher Lagerstätten zu gewinnen. Heutzutage stehen die meisten derartigen Projekte weltweit vor der Herausforderung, dass viele Unternehmen kleine Teile eines CRD-Porphyr-Systems kontrollieren, oft im Rahmen von Optionsvereinbarungen und/oder mit zugrundeliegenden Lizenzverpflichtungen (NSRs; Net Smelter Royalties; für Seniors eher unattraktiv). Dies macht es für die Seniors schwierig, das gesamte Ausmaß solcher großen CRD-Porphyr-Systeme zu erwerben, um die regionale Geologie und Struktur des Komplexes mit Explorationsprogrammen auf Distriktniveau besser zu verstehen. Mit Blue besitzt Core Assets 100% eines sehr großen, distriktweiten Grundstücks (1083 km2), ohne Lizenzgebühren. Sobald die Geologie und Struktur der CRD-Vorkommen an der Erdoberfläche durch Bohrungen besser definiert sind, soll diese potentielle CRD-Lagerstätte (Schlote/Chimneys, Mantos und/oder Skarns) zur Quelle führen – möglicherweise ein großer und gut mineralisierter Kupfer-Porphyr, der mit Gold oder Molybdän angereichert ist.



Vollbild / Quelle

Trotz der mehr als 130 Mio. Unzen Gold, 800 Mio. Unzen Silber und 40 Mrd. Pfund Kupfer, die bereits im zerklüfteten Gelände des Goldenen Dreiecks gefunden wurden, gibt es dort aufgrund der einzigartigen Geologie noch immer aussergewöhnlich grosses Potential für viele neue Entdeckungen entlang den Grenzen des Dreiecks. Da sich Gletschereis und Schnee in vielen Teilen der Region zurückziehen, ebnen neue geologische Erklärungen und moderne Explorationsmethoden den Weg für neue Entdeckungen.



Vollbild/ Quelle

Bullenmarkt bei Basis- und Edelmetallen



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Rockstone Report-Übersicht

Report 6: "Core Assets übertrifft Erwartungen mit hohen Silber-, Kupfer-, Zink-, Blei- und Goldgehalten auf dem Blue-Grundstück im Norden von British Columbia" (Webversion)

Report 5: "Rückzug des Eises enthüllt großes Entdeckungspotential für CRD-Porphyr-System auf dem Blue-Grundstück in BC" (Webversion)

Report 4: "Der Silber-Kupfer-Superzyklus" (Webversion / PDF)

Report 3: "Die Llewelyn-Verwerfungszone: Ein riesiges Zufuhrkanalsystem analog zu anderen erfolgreichen Minen- und Explorationsprojekten im Goldenen Dreieck?" (Webversion / PDF)

Report 2: "Der führende Kupfer-Gold-Porphyr-Explorer im Norden des Goldenen Dreiecks" (Webversion / PDF)

Report 1: “Perfektes Timing für eine grosse Gold-Silber-Kupfer-Entdeckung im Goldenen Dreieck“ (Webversion / PDF)

Unternehmensdetails

Core Assets Corp.

Suite 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Telefon: +1 604 681 1568

Email: info@coreassetscorp.com

www.coreassetscorp.com

Unternehmensgründung: 20. April 2016

Börsengang: 27. Juli 2020

CUSIP: 21871U05 / ISIN: CA21871U1057

Aktien im Markt: 74.112.523



Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (CSE): CC

Aktueller Kurs: $0,66 CAD (03.06.2022)

Marktkapitalisierung: $49 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland-Kürzel / WKN: 5RJ / A2QCCU

Aktueller Kurs: €0,458 (03.06.2022)

Marktkapitalisierung: €35 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Core Assets News-Disclaimer: Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten das zukünftige Ziel des Unternehmens, ein führender Explorateur zu werden; dass das Explorationsmodell des Unternehmens eine bedeutende Entdeckung auf der Blue-Liegenschaft ermöglichen kann; dass die Blue-Liegenschaft aussichtsreich für Kupfer, Zink und Silber ist; dass Core Assets zusätzliche Explorationsaktivitäten, einschließlich Bohrtests, auf der Blue-Liegenschaft durchführen wird; und dass die Blue-Liegenschaft beträchtliche Möglichkeiten für eine Entdeckung und Erschließung bietet; es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse und Explorationsergebnisse des Unternehmens wesentlich von jenen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehört, dass weitere Genehmigungen möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; dass sich die Mineralien-Claims als unwürdig erweisen, weitere Ausgaben zu tätigen; dass es möglicherweise keine wirtschaftlichen Mineralienressourcen gibt; dass sich bestimmte Explorationsmethoden, einschließlich unseres vorgeschlagenen Explorationsmodells für das Grundstück Blue, von denen wir annahmen, dass sie effektiv sein würden, in der Praxis oder auf unseren Claims möglicherweise nicht bewähren; Wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, geopolitische, ökologische und technologische Faktoren können sich auf den Betrieb, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken. Zusätzliche Risikofaktoren werden im Abschnitt "Risikofaktoren" in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens für das kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr erörtert, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieses Dokuments nicht aktualisieren oder revidieren, um sie an das Eintreten zukünftiger, nicht vorhersehbarer Ereignisse anzupassen.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier, hier und hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt Aktien von Core Assets Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen profitieren. Es kann auch in manchen Fällen sein, dass die analysierten Unternehmen einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital haben (dies ist der Fall). Core Assets Corp. bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor.