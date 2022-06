US-Anleihen starten schwächer

Marktbeobachter verwiesen auf den vorbörslichen Handel an den US-Aktienbörsen, der Kursgewinne im Leitindex Dow Jones erwarten lässt. Jüngste Meldungen aus China sorgten bei den Investoren für mehr Risikofreude und damit für Druck bei festverzinslichen Papieren. Chinas Regierung hatte Corona-Maßnahmen in wichtigen Metropolen gelockert und damit Hoffnungen auf mehr Wirtschaftswachstum geschürt. Außerdem waren zuletzt Stimmungsdaten aus Chinas Wirtschaft besser ausgefallen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag schwächer in den Handel gestartet und haben damit an die Verluste vom Freitag angeknüpft. Eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten sorgte zum Wochenauftakt für eine geringere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren US-Anleihen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,11 Prozent auf 118,92 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg auf 2,97 Prozent.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer