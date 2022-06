FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Pfingstmontag im dünnen Feiertagshandel auf ein Hoch seit Ende März gestiegen. Mit Rückenwind von den Asien-Börsen schaffte es der Leitindex über die Marke von 14 600 Punkten, in deren Nähe er seit Anfang April mehrfach wieder nach unten abgedreht war. Am Nachmittag stand er 1,35 Prozent höher bei 14 655,11 Zählern. Der MDax legte zeitgleich 1,04 Prozent auf 30 539,00 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 gewann 1,7 Prozent.

Als Treiber galten zu Wochenbeginn vor allem nachlassende Corona-Restriktionen in der chinesischen Metropole Peking. Ebenfalls genannt wurden verbesserte Wirtschaftsdaten aus China, wo sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im Mai ein wenig aufhellte. Diese Themen sorgten in Fernost bereits für steigende Kurse. Nach der Wall-Street-Schwäche vom Freitagabend zogen am Montag auch die US-Futures wieder an.