OpenLight stellt Markenidentität und Technologieportfolio vor, um die weltweit erste offene Silizium-Photonik-Plattform mit integrierten Lasern einzuführen

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neue Ära der Laserintegration und

Skalierbarkeit bietet beispiellose Leistung, Energieeffizienz und

Zuverlässigkeit



OpenLight, ein neu gegründetes Unternehmen, stellte heute die weltweit erste

offene Silizium-Photonik-Plattform mit integrierten Lasern vor, die den

wachsenden Anforderungen des Silizium-Photonik-Marktes nach verbesserter

Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit gerecht wird.





Die Plattform von OpenLight bietet ein neues Maß an Laserintegration undSkalierbarkeit, um die Entwicklung hochleistungsfähiger photonischerintegrierter Schaltungen (PICs) für Anwendungen wie Datacom, Telekommunikation,LiDAR, Gesundheitswesen, HPC, KI und optisches Computing zu beschleunigen. DieTechnologie hat die Qualifikations- und Zuverlässigkeitstests für denPH18DA-Produktionsprozess von Tower bestanden. OpenLight erwartet, dass dererste offene Multi-Project-Wafer (MPW), der auf dem PH18DA-Prozess läuft, sowie400G- und 800G-Referenzdesigns mit integrierten Lasern im Sommer 2022 verfügbarsein werden."Wir glauben fest daran, dass die Technologie von OpenLight dieSilizium-Photonik-Industrie verändern wird", sagte Dr. Marco Racanelli, SeniorVice President und General Manager der Analog Business Unit von TowerSemiconductor. "Die Bereitstellung einer offenen Silizium-Photonik-Plattform mitintegrierten Lasern, die für den Prozess von Tower qualifiziert ist, wirdunseren gemeinsamen Kunden helfen, Innovationen zu entwickeln und die nächsteGeneration von Silizium-Photonik-Designs in großem Maßstab voranzutreiben. Wirfreuen uns, mit OpenLight auf diesem Weg zusammenzuarbeiten."Im Zuge des Fortschritts in der Optikindustrie ist eine der größtenHerausforderungen für die Silizium-Photonik die Laserintegration und die hohenKosten, die mit dem Hinzufügen diskreter Laser verbunden sind, einschließlichder Herstellung, Montage und Ausrichtung dieser Laser. Dies wird umso wichtiger,je größer die Anzahl der Laserkanäle und die Gesamtbandbreite sind. Durch dieVerarbeitung von Indiumphosphid (InP)-Materialien direkt auf demSilizium-Photonik-Wafer reduziert die PH18DA-Plattform die Kosten und denZeitaufwand für das Hinzufügen von Lasern und ermöglicht eine Skalierbarkeit desVolumens und eine verbesserte Leistungseffizienz. Darüber hinaus verbessernmonolithisch integrierte Laser die allgemeine Zuverlässigkeit und vereinfachendas Packaging."OpenLight ebnet den Weg für die neue Generation der Silizium-Photonik, indem es