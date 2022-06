BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Neutral'

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 117,00 € , was einem Rückgang von -7,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Analyst Nicholas Green suchte in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Investitonsgüterbranche nach Aktien, die Anleger in der Wasserstoff-Wirtschaft besitzen oder meiden sollten. Wasserstoff stelle eine sehr starke Wachstumschance dar und benötigt würden auch Investitionsgüter sowie Dienstleistungen, weshalb hier verborgene Chancen lauerten. Siemens scheine im Bereich Wasserstoff hinter der Konkurrenz herzuhinken. Der Wasserstoff-Zug Mireo von Siemens liege drei Jahre hinter dem von Alstom zurück. Zudem sei Siemens nur begrenzt in der Prozessindustrie tätig und er höre nur wenig über Prototypen im Bereich Digitaler Zwilling (DT), die mit Dassault konkurrieren könnten./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2022 / 17:06 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.