Vayyar Imaging sichert sich von Koch Disruptive Technologies geleitete Serie-E-Finanzierung mit 10 Mio. USD

Vayyar Imaging, ein weltweit führender Anbieter von abbildenden4D-Radarsystemen, hat heute bekannt gegeben, eine von Koch DisruptiveTechnologies (KDT) geleitete Finanzierungsrunde der Serie E in Höhe von 108Millionen USD abgeschlossen zu haben. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierungdes Unternehmens auf über 300 Millionen USD.Die neue Runde umfasst die erstmaligen Vayyar-Unterstützer GLy CapitalManagement und Atreides Management LP sowie die bestehenden Investoren KDT,Battery Ventures, Bessemer Ventures, More VC, Regal Four und Claltech. Um dieKontaktaufnahme zu Investoren in China zu unterstützen, hat Vayyar ChinaInternational Capital Corporation Limited (CICC) als führenden Finanzberaterbeauftragt.Vayyar wurde mit der Vision gegründet, Brustkrebs im Frühstadium mithilfe vonHF-Technologie zu erkennen. Seitdem hat Vayyar sein Geschäft in die BereicheAltenpflege, Automobil, Einzelhandel, öffentliche Sicherheit und in andereBranchen ausgeweitet. Das Unternehmen bietet Lösungen, die auf seinem führendenSystem-on-Chip, dem unternehmenseigenen Software-Stack und seinen bahnbrechendenAlgorithmen für maschinelles Lernen basieren.Im Automobilbereich stellt Vayyar 4D-Abbildungsradar-Plattformen her, die dieSicherheit in den Bereichen Kabine, Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)und Motorrad (Advanced Rider Assistance Systems, ARAS) verändern. DieARAS-Plattform des Unternehmens wird für den Einsatz auf den Motorrädern derPiaggio Group in Serie gefertigt und bietet den weltweit am stärksten