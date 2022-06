FUN WINE KÜNDIGT LEGENDÄRE MUSIKKÜNSTLERIN CHRISTINA AGUILERA ALS "CHIEF CULTURE OFFICER" AN

Miami und Los Angeles (ots/PRNewswire) - Unsere erste Zusammenarbeit wird den

Im Vorfeld ihres Auftritts beim diesjährigen LA Pride Festival wird ChristinaAguilera am 9. und 10. Juni in Zusammenarbeit mit Fun Wine ein MerchandisePop-up in Los Angeles veranstalten. Am Abend des 8. Juni findet eine exklusiveVoreröffnungsveranstaltung statt, zu der Medienvertreter, Influencer sowieFreunde und Familie eingeladen sind. Bei diesem Pop-up haben die Kunden denersten Zugang zu Christinas Stolz-Artikeln und die exklusive Möglichkeit, FunWine zu probieren.Christina Aguilera, "Chief Culture Officer" bei Fun Wine, sagte zu ihrerErnennung : "Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, "Chief Culture Officer"von Fun Wine zu werden. Ich bin nicht nur ein Weinliebhaber, sondern auch einBefürworter der Förderung des Selbstausdrucks, was sich mit der farbenfrohen undkreativen Ästhetik von Fun Wine deckt. Meine erste Zusammenarbeit mit der Markewird meine Rolle als "Chief Culture Officer" auf ganz besondere Art und Weiseeinläuten, denn wir feiern Individualismus, Spaß, Kreativität und Kultur mit derLGBTQ+ Community zum Pride Month am 8., 9. und 10. Juni in unserem Merch Pop-UpShop! "Der Gründer und CEO von Fun Wine, Joe Peleg, erzählt: "Das Herzstück der Markewar schon immer die Überzeugung, dass es Spaß machen kann und sollte, sichselbst zu finden und auszudrücken. Es gibt keine bessere Person für dieses Amtals Christina, denn sie verkörpert alles, was uns am Herzen liegt. Wir werdensehen, wie Christina mit unserem ersten Projekt bei der LA Pride im Juni inAktion tritt. Darauf folgt eine ganze Reihe von Aktivitäten, die Fun Wine weitervoranbringen und für jeden, der mit der Marke in Berührung kommt, eine positive