AlphaESS und Maxeon Solar Technologies verkünden strategische Partnerschaft für eine hochmoderne integrierte Lösung zur Optimierung von Solar und Speicher

Singapur, Donnerstag (ots/PRNewswire) - Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:

MAXN), ein weltweit führendes Unternehmen für Solarinnovationen und -kanäle, und

AlphaESS, einer der weltweit führenden Anbieter von Energiespeicherlösungen und

-dienstleistungen, gaben heute den Abschluss einer globalen strategischen

Partnerschaft zur Entwicklung integrierter Lösungen für saubere Energie für

Privatkunden bekannt. Die Partnerschaft kombiniert die hochmodernen

Energieumwandlungs- und -speicherlösungen sowie Technologiedienstleistungen der

nächsten Generation von AlphaESS mit der Weltklasse-Solarmodultechnologie von

Maxeon und dem branchenführenden globalen Vertriebskanal, der ein

Partnernetzwerk von mehr als 1.400 Installateuren und Wiederverkäufern in über

100 Ländern umfasst.



Die Partnerschaft zwischen Maxeon und AlphaESS nutzt die umfassenden Kompetenzen

beider Unternehmen in den Bereichen Produktdesign, Technologieentwicklung,

Qualitätskontrolle, Lieferkette und Kundenerfahrung. Ziel ist es, integrierte

Lösungen und fortschrittliche Dienstleistungen zu entwickeln und anzubieten, um

Endkunden mit intelligenten und umweltfreundlichen Energielösungen zu versorgen,

die ihnen Energieunabhängigkeit und einen umweltfreundlichen Lebensstil

ermöglichen.





"Maxeon bewegt sich 'Beyond the Panel', um ein Ökosystem von Produkten undDienstleistungen auf dem Gebiet der sauberen Energie in unseremPrivatkundensegment einzuführen. Die Lösungen von Maxeon schließen nahtlos anunsere branchenführende Solarmodule an. Wir freuen uns, dass wir die führendeRolle von AlphaESS bei den Hardware-Produkten und die Investitionen in dienächste Generation von Energiesoftware nutzen können, die auch das SunPowerOne-Ökosystem ermöglicht", erklärte Jeff Waters, Chief Executive Officer beiMaxeon Solar Technologies. "Die Produktflexibilität, die einfache Installationund die Gesamtleistung von AlphaESS werden zusammen mit den verbessertenServiceleistungen die Kundenerfahrung verbessern und die Einführung von Lösungenfür saubere Energie vereinfachen."AlphaESS verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Solarspeicherbranche undMaxeon ist führend in der Solarmodultechnologie - mit dem einzigen Modul auf demMarkt, das eine 40-jährige Garantie bietet. Das Unternehmen ist ein bekannterInnovator in Sachen Zuverlässigkeit, Leistung, Nachhaltigkeit und Gesamtwert",so Dipl. Phys. Alfred WANG, geschäftsführender Direktor von AlphaESS. "DieEnergiespeicherung ist unverzichtbar, um die erneuerbaren Energien optimal zunutzen, die Kohlenstoffneutralität zu verwirklichen und auch umEnergieunabhängigkeit zu erreichen. Wir erwarten, dass wir gemeinsam mit Maxeon