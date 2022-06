US-Anleihen leiden unter freundlicher Stimmung an den Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn an die Verluste vom Freitag angeknüpft. Eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten sorgte am Montag für eine geringere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren US-Anleihen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,47 Prozent auf 118,48 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg auf 3,04 Prozent.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer