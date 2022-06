JERUSALEM (dpa-AFX) - Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck setzt seine Nahost-Reise fort. Der Grünen-Politiker will an diesem Dienstag die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen, im palästinensischen Ramallah Vertreter der dortigen Autonomie-Behörde treffen und dann nach Jordanien weiterreisen. Bei der viertägigen Reise, die noch bis Donnerstag dauert, soll es um Energie- und Klimaschutz sowie aktuelle Fragen der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen gehen./hrz/DP/he

Habeck reist in die Palästinensergebiete und nach Jordanien

