Dieser Wochenstart verlief ähnlich dynamisch wie der Start vor einer Woche. Hierbei war der "Memorial Day" noch in den USA als Feiertag und damit mangelnder Impulsgeber im Kalender verankert. Diesmal der Pfingstmontag, welcher auch ein Feiertag war, aber an der Börse nicht ignoriert wurde.

Vielmehr fand gestern Handel statt und damit auch valide Kurse im DAX, die wir bewerten müssen. Zunächst startete die Woche schwungvoll mit einer neuen Kurslücke und visierte direkte am Morgen den Bereich um 14.600 an. Er ist uns als Widerstand seit mehreren Wochen bekannt und hatte seine Wirkung bereits vierfach im mittelfristigen Chartbild gezeigt (Rückblick Wochenendanalyse):

20220605 Xetra-DAX mittelfristig

Getrieben wurde der Index vom Ende der Corona-Lockdowns in den Metropolen Shanghai und Peking, welche dann zu einer baldigen Erholung der Weltwirtschaft führen könnte. Immerhin ist ein großer Teil der Lieferketten dort verankert.

Bis zum Mittag liefen wir genau an diese Marke heran und brachen sie unter geringem Volumen dann gestern direkt. Es fand ein Kaufsignal statt, was den Index technisch an die 14.700 führte und damit neue Mehrmonatshochs generierte. Selbst per Schlusskurs war diese Marke überschritten, wie der Blick zur Börse Frankfurt zeigt:

20220606 Xetra-DAX Boerse Frankfurt

Fast alle Aktien waren im positiven Bereich, selbst am Abend noch in der Nachbörse:

20220606 DAX-Aktien Heatmap

Den positiven Handelstag, ohne eine Bewertung an dieser Stelle vorzunehmen, stelle ich hier einmal im Großformat dar:

20220606 Xetra-DAX Wochenstart

Damit einstand ein pauschal betrachtet positives Signal, welches sich im mittelfristigen Chartbild nun mit einem neuen Verlaufshoch darstellt:

20220606 Xetra-DAX 4 Wochen

Die Frage bleibt hierbei jedoch, ob dies nur ein Feiertagseffekt mit geringem Volumen war, oder der Trend damit eine neue Stufe erreicht hat.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn dieser "Feiertag" erneut korrigiert wird. Wir sahen bereits an der Wall Street und im Nasdaq einen Rücklauf von den zwischenzeitlichen Niveaus. Der erste Effekt nach dem Amazon-Split ist im Handelsverlauf auch wieder verpufft:

Amazon zum Aktiensplit am 06.06.2022

Damit kam auch die Nachbörse etwas zurück und zeigt in der heutigen Vorbörse ein wenig tiefer. Die 14.600 sind hierbei unterschritten und somit fast das gleiche Niveau wie gestern Morgen nun wieder erreicht worden:

20220607 DAX Vorboerse

Mittelfristig ist der Trend im Endloskontrakt weiter aufwärts gerichtet, es bleibt jedoch ein Beigeschmack zurück, wenn ein Kaufsignal (auch wenn es mit wenig Volumen war) nicht nachhaltig zur Überwindung der 14.600 führt:

20220607 DAX Endloskontrakt

Konkret achte ich daher heute Morgen auf die 14.600 als Widerstand, als wäre er noch nicht gebrochen und auf das Gap von gestern Morgen, was ab 14.548 Punkten beginnt.

20220607 Earnings

Aus dem Wirtschaftskalender sind gleich zum Handelsstart die Werksaufträge aus Deutschland spannend und dann 10.30 Uhr das Sentix Investorenvertrauen aus der EU.

Am Nachmittag blicken wir auf die US-Handelsbilanz, die Redbook Kaufhausumsätze und später auf die Verbraucherkredite.

Die genannten Eckdaten mit den entsprechenden Erwartungen siehst Du hier als Ausschnitt aus dem Wirtschaftskalender:

2022-06-07 Wirtschaftsdaten

