Erst im Bereich zwischen 0,8202 und 0,8285 GBP konnte eine jahrelange Talfahrt des Euros vorläufig gestoppt werden, Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss dieses Bodens war der Kurssprung über 0,8478 GBP. Dieses Unterfangen gelang ebenfalls, auch konnte das Paar an sein erstes Ziel um 0,8599 GBP zulegen. Allerdings schwankt die Gemeinschaftswährung zum Fund genau zwischen diesen beiden Marken grob seitwärts und lässt mit weiteren Signalen auf sich warten. Trotzdem ist ein Folgeanstieg noch längst nicht vom Tisch und könnte in einigen Tagen bevorstehen.

In Seitwärtsphase

In der aktuellen Schiebezone ergeben sich keine greifbaren Handelssignale, erst ein Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis mindestens über 0,8599 GBP könnte den Stein wieder ins Rollen bringen und die übergeordnete Zielzone um 0,8720 GBP in den Fokus rücken lassen. Mit kurzen Zwischenstopps sollte bei 0,8658 und 0,8669 GBP gerechnet werden. Sollten die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 0,8444 und 0,8460 GBP dagegen bärisch gekreuzt werden, müssten sich Investoren auf Abschläge auf 0,8371 GBP zwingend einstellen. Hierdurch würde aber auch der Anfang dieses Jahres etablierte Boden in Gefahr geraten.