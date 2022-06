Die Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge hat Geschichte geschrieben

Singapur (ots/PRNewswire) -



- Kristian Blummenfelt absolviert den Triathlon über die Iron Distance in der

schnellsten Zeit bei den Männern (06:44:25)

- Kat Matthews absolviert die Strecke in der schnellsten Zeit bei den Frauen in

07:31:54

- Die Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge, powered by Zwift, hatte zum Ziel, Kinder auf

der ganzen Welt zur Teilnahme am Sport zu ermutigen und zu inspirieren



Bei der Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge wurde Geschichte geschrieben, als Kristian

Blummenfelt als erster Mann unter 7 Stunden und Kat Matthews als erste Frau

unter 8 Stunden bei einem Iron Distance Triathlon blieb. Blummenfelt beendete

den Wettkampf, der 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen

umfasste, in einer bemerkenswerten Zeit von 06:44:25, Matthews in einer

erstaunlichen Zeit von 07:31:54. Damit schreiben Kristian und Kat ihre Namen in

die Geschichtsbücher der sportlichen Leistungen ein.