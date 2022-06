Bisher erhielt das Unternehmen insgesamt 24.193 Online-Registrierungen von Kunden, die sich einen Moodrink reserviert haben. Dies ist ein unglaubliches Feedback seitens der Kunden, denn es zeigt, dass enormes Interesse an einem einzigartigen Milchersatzprodukt wie unserem besteht. Daher ist das Unternehmen überzeugt, dass seine einzigartigen Produkte nicht allein die Zielgruppe der veganen Konsumenten erreichen wird. Die registrierten Interessenten erhalten auch künftige Produktbenachrichtigungen, mit denen sie informiert werden, wann neue Geschmacksrichtungen von Moodrink erhältlich sind oder wann neue Produkte wie Käse, Eiskrem und Butter auf den Markt kommen. Dies spielt auch bei den zukünftigen Marketingbemühungen des Unternehmens eine wichtige Rolle, da es das Unternehmen in die Lage versetzt, Konsumenten mit speziellen Kaufpräferenzen anzusprechen und seine Kunden zu binden, um die Marke aufzubauen.

Das Unternehmen betrachtet den lokalen kanadischen Markt als eine Marktstudie und wertet die außergewöhnliche Nachfrage als einzigartige Erfolgsgeschichte. Da die kanadischen Konsumenten ein ähnliches Kaufverhalten wie die amerikanischen aufweisen, gibt es zahlreiche Anzeichen dafür, dass ein Wunsch nach großartig schmeckenden, qualitativ hochwertigen Milchersatzprodukten in Nordamerika und weltweit vorhanden ist.

Da die kommerzielle Einführung des Produkts in wenigen Wochen ansteht, ist das Unternehmen der Ansicht, dass aus den meisten der registrierten Interessenten Wiederholungskunden werden könnten, die Moodrink regelmäßig wieder kaufen und sich für neue Produkte von bettermoo(d) interessieren werden, sobald diese erhältlich sind.

Außerdem verzeichnete bettermoo(d) einen hervorragenden Empfang auf der diesjährigen Planted Expo (die „Expo”) in Vancouver mit über dreitausend (3.000) Teilnehmern, die großes Interesse an den Moodrink-Verkostungsproben zeigten. Die Planted Expo ist die wichtigste kanadische Messe für nachhaltige vegane und vegetarische Produkte, auf der Unternehmen des ganzen Landes ihr veganes, ganzheitliches, nicht gentechnisch modifiziertes oder biologisch angebautes Produktangebot präsentieren können. Die Messe stellt die Vorteile einer Kombination aus pflanzenbasierter Ernährung und nachhaltiger Lebensweise heraus. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die große Zahl von Teilnehmern mit Interesse an dem Vorzeigeprodukt des Unternehmens sowie die enorme Anzahl von Online-Reservierungen für Moodrink Anzeichen für eine vielversprechende Zukunft für bettermoo(d) sowohl in Kanada als auch im Ausland sind.