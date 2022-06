Wirtschaft Volkswirte wollen lieber Zölle auf Energie anstatt Embargo

München (dts Nachrichtenagentur) - Viele deutsche Volkswirte plädieren dafür, EU-Zölle auf Energie aus Russland zu verhängen, anstatt eines Embargos. Zölle seien eine effektive Maßnahme, um Zahlungen an Russland zu verringern und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Versorgung in Europa möglichst gering zu halten, sagen 70 Prozent der Befragten im Rahmen einer Umfrage von Ifo-Institut und FAZ. Russland würde nach Einschätzung der Experten durch Zölle gezwungen, den Exportpreis zu senken.



Gleichzeitig sorgten die höheren Preise in Europa für eine Anpassung der knappen Ressourcen über den freien Markt. "Das könnte eine effektive Methode sein, Druck auf Russland auszuüben", sagte Lisandra Flach, Leitern des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft. 23 Prozent der Umfrageteilnehmer stehen einem EU-Zoll skeptisch gegenüber.