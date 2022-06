Gestern zunächst gute Laune der Aktienmärkte - aber dann stiegen die Zinsen (Renditen) für die 10-jährige US-Staatsanleihe über 3% und die Party war vorbei. Warum? Weil steigenden Zinsen Geld teurer machen und damit die Liquidität der Aktienmärkte reduziert. Es passiert also das Gegenteil dessen, was durch die extreme Intervention der Notenbanken mit ihrer Flutung von Liquidität passiert war: Die Fed fällt bereits als Käufer von Staatsanleihen aus, die EZB wird im dritten Quartal folgen - damit fallen die größten Käufer von Staatsanleihen weg und unterstützen damit einen weiteren Anstieg der Zinsen. Im Fokus die Daten zur Inflation in den USA am Freitag - die US-Arbeitsmarktdaten Ende letzter Woche haben jedenfalls keinen Anlaß gegeben, dass die Fed zurück rudern könnte..

Hinweise aus Video:

1. US-Staatsanleihen: Warum die Zeit für ein Investment kurz bevorsteht

2. S&P 500 und Nasdaq: Bärenmarktrally und der Traum vom Soft Landing

