Wir hatten darauf hingewiesen: Die Entscheidung von Camino Corp. (TSXV COR / WKN A116E1), die neuesten Bohrungen auf dem Kupferprojekt Los Chapitos (Peru) in 1,4 Kilometer Entfernung zum Standort der letzten Bohrlöcher vorzunehmen, kann durchaus als „mutig“ bezeichnet werden. Wie es aussieht war Camino aber nicht nur mutig, sondern auch erfolgreich!

Camino untersucht auf Los Chapitos ein vollkommen neu genehmigtes Gebiet, das aus drei Hauptzonen besteht, in denen Kupferoxidausbisse an der Oberfläche entdeckt wurden. Ziel der ersten drei Bohrlöchern, deren Fertigstellung das Unternehmen jetzt meldete, war es, weitere Kupferoxid- und Sulfidmineralisierung auf der so genannten Lourdes-Zone zu identifizieren. Und das ist offenbar gelungen, denn wie Camino meldete, konnte in zwei von drei abgeteuften Bohrlöchern Mineralisierung visuell beobachtet werden!