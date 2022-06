- Erschließung neuer Marktsegmente in der klinischen Diagnostik - weltweite Sonderstellung als Systemanbieter im Labordiagnostik-Sektor

R-Biopharm AG, ein führendes und weltweit operierendes Biotechnologie-Unternehmen aus Deutschland, gibt die Akquisition von AusDiagnostics bekannt. Mit dem australischen Spezialisten und Hersteller für molekularbiologische Multiplex-Diagnostik, Extraktionsreagenzien und Laborautomationsgeräte erweitert R-Biopharm sein Produktportfolio. Das Unternehmen erschließt sich damit neue Marktsegmente in der klinischen Diagnostik und setzt seinen Weg der konsequenten Internationalisierung fort. "Die bestehenden und künftigen molekularbiologischen

Multiplex-Analyseplattformen für syndromische Testungen des Systemanbieters AusDiagnostics erweitern unser molekularbiologisches Know-how und ergänzen perfekt unser bisheriges Portfolio in der klinischen Diagnostik", sagt Christian Dreher, CEO von R-Biopharm. "Damit verstärken wir unsere Position als zuverlässiger Partner für Systemlösungen und bieten unseren Kunden zusätzliche Möglichkeiten der Diagnostik."



Mit seiner Gründung brachte das australische Unternehmen 2006 seine patentierte Multiplex-Tandem-PCR (MT-PCR) auf den Markt: Die Technologie ermöglicht den simultanen Nachweis von aktuell bis zu 24 Erregern oder Resistenzgenen aus einer Probe und verkürzt damit langwierige Testverfahren in der Human- und Tierdiagnostik sowie der Umwelt-, Landwirtschafts- und Lebensmittelanalyse. Die Analyseplattform wird in Labors und Krankenhäusern auf der ganzen Welt eingesetzt, um eine breite Palette an Krankheiten zu erkennen.

Scott Gilroy, CEO von AusDiagnostics, sieht in der Akquisition ein aufregendes, neues Kapitel für das Unternehmen: "AusDiagnostics und die R-Biopharm AG verbindet die Leidenschaft für Innovationen im Bereich der Biotechnologie. Diese Übernahme stärkt AusDiagnostics und wird unsere globale Präsenz vorantreiben und vergrößern. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren ein enormes, branchenführendes Wachstum erlebt, das durch unsere breite Palette innovativer Produkte, unser talentiertes Team und unsere unglaublich treuen Kunden untermauert wurde. Der Beitritt zur R-Biopharm-Gruppe wird es uns ermöglichen, darauf weiter aufzubauen und unseren australischen und internationalen Kunden weiterhin außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten."