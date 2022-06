Q1 2022: MGI weiter auf deutlichem Wachstumskurs; Signifikanter Ergebnisanstieg durch Skalen-, Effizienz- und M&A-Effekte; Fortsetzung des dynamischen Umsatzwachstum erwartet; GBC-Schätzungen und Kursziel bestätigt Geschäftsentwicklung Q1 2022 Am 31.05.2022 hat die Media and Games Invest SE (MGI) ihre Q1- Geschäftszahlen veröffentlicht. Hiernach hat der Konzern auch im abgelaufenen ersten Quartal einen deutlichen Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 27,0% auf 65,87 Mio. EUR (Q1 2021: 51,93 Mio. EUR) erzielt und konnte damit seinen dynamischen Wachstumskurs fortsetzen. Angetrieben wurde das Wachstum, neben anorganischen Wachstumsimpulsen (z.B. durch Smaato-Akquisition), v.a. durch organische Wachstumseffekte (+18,0%) innerhalb der MGI Demand-Side- und Supply-Side-Geschäftssegmente. Darüber hinaus hat der Konzern bekannt gegeben, dass im Auftaktquartal die Anzahl der Softwarekunden im Vergleich zum vorherigen Quartal (Q4 2021) deutlich um 26,0% gesteigert wurde. Hiermit hat sich MGI eine gute Basis für weiteres Wachstum erarbeitet, da die gewonnenen Businesskunden ihr Geschäftsvolumen mit dem Konzern typischerweise über den Zeitverlauf sukzessive erhöhen. Zudem konnte im ersten Quartal das Geschäftsvolumen mit den bestehenden Softwarekunden mit einem Jahresumsatz von über 100.000 USD ebenfalls signifikant ausgebaut werden, was sich auch in einer gesteigerten Geschäftsausweitungsquote (sog. 'net dollar expansion rate') von 125,0% widerspiegelt hat. Wesentliche Erfolgsfaktoren hierfür waren u.a. ein umfangreiches Team, (first-party) Games-Content und eine hohe Expertise im Bereich der Cross-Channel-Werbekampagnen für Marken. Auf bereinigter EBITDA-Ebene (Adj. EBITDA) hat die MGI-Gruppe im Vergleich zum Vorjahresquartal, trotz erheblicher Personalinvestitionen, einen Ergebnisanstieg um rund 30,0% auf 17,55 Mio. EUR (Q1 2021: 13,48 Mio. EUR) erreicht und damit ihre Profitabilität leicht überproportional gesteigert. Hauptursächlich hierfür waren insbesondere erzielte Skalen-, Synergie- und Effizienzeffekte. Daneben haben ebenfalls positive Ergebniseffekte aus zuvor getätigten M&As die Konzernprofitabilität beflügelt.

