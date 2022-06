Liberty Defense erhält FCC-Ausnahmeregelung für sein HEXWAVE Security Detection System

Wilmington, MA, und Washington, DC - 16. Februar 2022 - Liberty Defense Holdings Ltd. („Liberty“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: SCAN, OTCQB: LDDFF, FWB: LD2), ein führender Technologieanbieter von Lösungen zur Detektion von verborgenen Waffen und Bedrohungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Anfang dieses Monats eine von der Federal Communications Commission (FCC) ausgegebene Ausnahmeregelung über die Regulierung für das HEXWAVE-System erhalten hat, die den Weg für die endgültige Zertifizierung und Kommerzialisierung freimachen.

HEXWAVE nutzt Radaraufnahmen mit geringer Leistung und künstliche Intelligenz, um alle Arten von verborgenen Waffen bei Durchlauf-Personenkontrollen mit hoher Durchsatzrate, die auf sich entwickelnde Bedrohungen und die Notwendigkeit einer kontaktlosen Sicherheit unter Einhaltung von Abstandsregeln reagiert, zu erkennen. Es kann als Teil einer mehrschichtigen Verteidigungsstrategie an Innen- und Außenstandorten eingesetzt werden, sodass Bedrohungen frühzeitig, am Rande des Grundstücks oder an Kontrollpunkten erkannt werden können, ohne die Erfahrung von Gästen oder Passagieren zu beeinträchtigen.

„Dies ist ein bedeutender Erfolg und der Höhepunkt eines Prozesses, der vor mehr als zwei Jahren eingeleitet wurde“, sagt Michael Lanzaro, President und CTO von Liberty. „Wir sehen diese Maßnahme als weitere Bestätigung unserer Technologie zur Bedrohungsüberwachung. Beim Übergang zu unseren Beta-Systemen und nachfolgenden Testversionen verlassen wir uns auf das Wissen, dass wir über eine robuste Plattform verfügen, die die von unseren Kunden erwarteten und geforderten Screening-Performance- und regulatorische Anforderungen erfüllt.“

In der FCC-Ausnahmeregelung heißt es unter anderem: „By this Order, we grant a request by Liberty Defense Holdings, Ltd. d/b/a Liberty Defense Technologies (Liberty), for a waiver of our rules governing unlicensed ultra-wideband (UWB) devices to permit the certification and marketing of its threat detection imaging system. We find that opening a path for the sale and operation of this equipment will allow this system to be deployed to protect Americans against threats in public venues and other high-traffic areas, in furtherance of the public interest, and that operation of this device under the specified waiver conditions poses no greater risk of causing harmful interference to communication services than those devices already permitted under the existing rules.“ [Durch diese Ausnahmeregelung geben wir einem Antrag von Liberty Defense Holdings, Ltd. handelnd als Liberty Defense Technologies (Liberty) auf Erteilung einer Ausnahmeregelung für nicht lizenzierte Ultra-Wideband-Geräte (UWB-Geräte) statt, um die Zertifizierung und Vermarktung seines Bildgebungssystems zur Bedrohungserkennung zu ermöglichen. Es wurde festgestellt, dass das Öffnen eines Verkaufs- und Betriebswegs es diesem System ermöglichen wird, zum Schutz der Amerikaner vor Bedrohungen an öffentlichen Orten und anderen stark frequentierten Gebieten verwendet zu werden, im öffentlichen Interesse liegt und dass der Betrieb dieses Geräts unter den angegebenen Bedingungen der Ausnahmeregelung kein größeres Risiko darstellt, schädliche Störungen der Kommunikationsdienste zu verursachen, als die Geräte, die bereits gemäß den bestehenden Regeln zugelassen sind.“] Und weiter: „HEXWAVE devices can provide protection and safety to the American public by passively detecting weapons and other threats in public venues. Thus, we find that the waiver standard has been met.“ [HEXWAVE-Geräte können der amerikanischen Öffentlichkeit Schutz und Sicherheit bieten, indem sie Waffen und andere Bedrohungen an öffentlichen Orten passiv erkennen. Daher wurde festgestellt, dass die Anforderungen für eine Ausnahmeregelung erfüllt wurden.]