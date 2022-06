Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) verlor zwischen Ende März bis Anfang Mai mehr als 20 Prozent ihres Wertes. Vom Zwischentief bei 174 Euro vom 12.5.22 konnte sich die Aktie bis zum 27.5.22 zwar wieder auf bis zu 190 Euro erholen. In weiterer Folge konnte die Aktie dieses Niveau allerdings nicht behaupten.

Nach den vergangenen schwachen Tagen der Aktien der Fluggesellschaften und der Flugindustrie bekräftigten Experten wegen der baldigen Beendigung der Corona-Einschränkungen in China mit Kurszielen von bis zu 255 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die MTU Aero Engines-Aktie. Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 188,25 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Niveau von Ende April bei 200 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.