Innsbruck (ots) - Die Unternehmerische Hochschule® zeichnet innovativeUnternehmenskonzepte ihrer Studierenden aus | Enormes Potenzial underfolgversprechende MarktchancenAuch dieses Jahr zeichnete die Unternehmerische Hochschule® herausragendeGeschäfts- und Produktideen ihrer Studierenden aus. 81 Studierende stelltenihren Ideenreichtum, ihr unternehmerisches Potenzial und ihren Gründergeistunter Beweis. Die Einreichungen spiegeln die gesamte Palette des Studien- undForschungsangebotes am MCI wider und stammen aus wirtschafts- undsozialwissenschaftlichen Disziplinen ebenso wie aus dem Bereich Technologie &Life Sciences.Eine Expertenjury begutachtete die 37 eingereichten Geschäftsideen in einemanspruchsvollen mehrstufigen Auswahlverfahren und nominierte elfFinalist/-innen. Neben Preisgeldern für die ersten fünf Plätze wurden inZusammenarbeit mit der Tageszeitung "Die Presse" Abonnements an allePreisträger/-innen vergeben. Ebenso wurden Sonderpreise in den Kategorien"Projekt mit dem größten sozialen Impact" und "Umsetzungsreifstes Konzept"verliehen. Die drei besten Teams werden zudem zu ausgewählten Focus Sessions derI.E.C.T. - Summer School 2022 eingeladen, wo sie ihre unternehmerische Idee imRahmen von "Idea meets Business" vorstellen dürfen.Folgende Ideen konnten die Jury schließlich überzeugen und einen Platz auf denfünf Siegertreppchen ergattern:1. Platz: Sebastian Seewald und Simon Deiser (Masterstudiengang Mechatronik &Smart Technologies)"PORI - Portable Rehabilitation Interface": PORI bietet eine neuartige Lösungfür die häusliche, effektive Schlaganfall- oder Unfallrehabilitation mit demFokus auf die motorisch-sensorische Funktion der Hand. Die Stärke ist dieinnovative Kombination von Hardware- und Software-Komponenten: Erstere sindkostengünstig und tragbar, bieten aber dennoch einen Antrieb; Letztere sindpatientenspezifisch und adaptiv, was die Motivation für eine längerfristigeNutzung erhöht.2. Platz: Victor-Emanuel Westerthaler (Masterstudiengang Entrepreneurship &Tourismus)"YourLove2Lock": YourLove2Lock bietet Städten und Gemeinden eine effizienteLösung, um die öffentlichen Kosten für die Sanierung und Wartung vonLiebesschlössern zu kompensieren. Damit werden die beispielsweise an Brücken