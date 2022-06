Derzeit hält der schwedische Staat knapp 22 Prozent an SAS. Dieser Anteil soll laut Thorwaldsson sinken. SAS hatte kürzlich ein umfassendes Sparpaket angekündigt, um aus der Schieflage zu kommen./cmy/DP/nas

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Regierung will der kriselnden Fluggesellschaft SAS nicht mehr mit frischem Geld aushelfen. Man werde dem Unternehmen aber dabei helfen, Schulden in Unternehmensanteile umzuwandeln, sagte Industrieminister Karl-Petter Thorwaldsson am Dienstag dem schwedischen Rundfunk SVT zufolge. Kapital müsse aber auf anderem Wege und von anderen Investoren kommen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer