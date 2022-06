Sommerrallye erweist sich als Stresstest

Wer also in diesen Zeiten den Überblick behalten will, sollte gut informiert sein. Dazu gehört natürlich auch, dass Anlegende das kleine 1x1 der eigenen Buchführung beherrschen. Gemeint ist damit die klare Struktur und Ausrichtung des eigenen Depots.

Und genau hier unterscheiden sich beratungsaffine Kleinanlegende von ambitionierten Traderinnen und Tradern. Für diejenigen, die mehrfach am Tag handeln und schnell in Produkte investieren, sie aber auch kurze Zeit später wieder verkaufen, ist die quasi ununterbrochene Beobachtung der Märkte unerlässlich. Mangelnde Aufmerksamkeit kann für Traderinnen und Trader schnell sehr teuer werden. Aufgrund des erhöhten Risikos müssen sie ihre Positionen ständig im Blick haben.

Bei Kundinnen und Kunden, die sich für eine mittel- bis langfristige Anlage entscheiden, ist das anders. Sie wollen meist keine größeren Risiken auf sich nehmen und sind mehr am Erhalt ihres Vermögens mit der Option auf ein leichtes Plus aus. Diese Investierende sind meist gut beraten, zwar ab und an mal einen Blick in ihr Depot zu werfen, aber keinesfalls ununterbrochen die Gewinn- und Verlustsituation zu analysieren und zu hinterfragen. Denn bestenfalls ist ihnen bewusst, dass das ohnehin lediglich den hausgemachten psychologischen Druck erhöht und nicht zwingend zu rationalen Entscheidungen führt.

Unabhängig von der Häufigkeit ist es in jedem Fall sinnvoll festzulegen, ab welcher Kursschwelle jemand mögliche Gewinne realisieren oder Verluste in Kauf nehmen will. Hier müssen insbesondere kurzfristig orientierte Anlegegerinnen und Anleger, die in Optionsscheine oder Knock-Out-Papiere investieren, den Marktverlauf kontinuierlich beobachten, um sich vor unliebsamen Überraschungen zu schützen.

Gerade Traderinnen und Trader wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, nichts dem Zufall überlassen wollen, sondern das eigene Depot genau im Blick zu behalten. So sind sie in der Lage, sehr schnell auf neue Marktentwicklungen reagieren zu können. Nur so wird aus der Rally kein Stresstest.