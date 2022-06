Internationales Architektur-Festival startet am Freitag in NRW (FOTO)

Wuppertal (ots) - Vom 10. bis zum 26. Juni findet eines der weltweit größten

Architektur-Festivals in NRW statt - und damit zum ersten Mal in Deutschland.

Beim Solar Decathlon Europe in Wuppertal können Sie schon heute entdecken, wie

unsere Städte in Zukunft aussehen werden. Der Eintritt ist gratis.



Wohnraum wird immer teurer und knapper. Auch der Klimawandel stellt uns vor

Herausforderungen. Die Botschaft des internationalen Architektur-Festivals Solar

Decathlon Europe lautet: Nachhaltiges Bauen und Wohnen in der Stadt sind heute

schon möglich - und vor allem auch bezahlbar.