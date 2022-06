München (ots) -



- Heizbedarf in der Heizperiode 2021/2022 rund acht Prozent niedriger als im

Vorjahr

- Gaskosten liegen 80 Prozent über dem Vorjahr - Kosten für Heizöl 78 Prozent

höher

- Gasgrundversorgung: 353 Preiserhöhungen seit 1. März - ca. 2,2 Millionen

Haushalte betroffen



Die milden Temperaturen im Winter machten sich beim Heizbedarf bemerkbar.

Verbraucher*innen in Deutschland mussten in der abgeschlossenen Heizperiode

zwischen September 2021 und Mai 2022 etwa 8 Prozent weniger Energie fürs Heizen

aufwenden als im Vorjahreszeitraum.





Darüber können sich Verbraucher*innen nur wenig freuen. Die Energiepreise(https://www.check24.de/strom-gas/energiepreise/) kletterten zuletzt von einemRekordhoch zum nächsten. Vor allem der Russland-Ukraine-Krieg ließ die Preisefür Gas und Heizöl steigen.Ein Haushalt mit einer Gasheizung zahlte von September bis Mai 2.256 Euro unddamit 80 Prozent mehr als in der Heizperiode zuvor. Verbraucher*innen mitÖlheizung mussten mit 1.975 Euro rund 78 Prozent mehr zahlen als in derVorjahresperiode.1)2)"Die hohen Energiepreise werden erst mit etwas Verzögerung vollumfänglichankommen" , sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "EinigeVerbraucher*innen profitierten in diesem Winter noch von vergleichsweisegünstigen Energieverträgen aus dem vergangenen Jahr. Im kommenden Winter könntees noch teurer werden. Vor Abschluss eines neuen Vertrages solltenVerbraucher*innen deshalb unbedingt Preise vergleichen."Gasgrundversorgung: 353 Preiserhöhungen seit 1. März - ca. 2,2 MillionenHaushalte betroffenObwohl Gasgrundversorger bereits in mehr als 1.000 Fällen Preise erhöhten, habeneinige Versorger seit dem 1. März erneut - und damit nach Beginn des Krieges inder Ukraine - in weiteren 353 Fällen Preise erhöht oder Erhöhungen angekündigt.Im Durchschnitt betragen die Preiserhöhungen 52,9 Prozent und betreffen gut 2,2Millionen Haushalte."Verbraucher*innen erlebten diesen Winter eine bislang einzigartige Welle anGaspreiserhöhungen" , sagt Steffen Suttner. "Zum Teil haben Versorger gleichmehrfach Preise nach oben angepasst. Dies war vor allen Dingen den starkgestiegenen Einkaufspreisen geschuldet. Durch den Russland-Ukraine-Krieg sindauch weitere Preissteigerungen möglich."Heizöl: 2.000 Liter kosteten im Mai 2.644 Euro - ein Plus von 106 Prozent zumVorjahresmonatAuch der Heizölpreis ist zuletzt deutlich gestiegen. Im Mai wurden für 2.000Liter 2.644 Euro fällig. Im Vorjahresmonat kostete die gleiche Menge noch 1.284Euro - ein Plus von 106 Prozent."Seit dem Tiefststand im Herbst 2020 ist der Heizölpreis stark gestiegen" , sagt