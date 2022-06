WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon schätzt die Aussichten für 2022 dank guter Geschäfte und der Weitergabe von gestiegenen Kosten nicht mehr ganz so trüb ein. Sowohl bei Umsatz und operativem Gewinn rechnet sich der Konzern mehr aus als zu Jahresbeginn veranschlagt, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das trieb die Aktie stark nach oben, der Kurs erreichte ein Hoch seit Januar.

Das Papier stieg am Vormittag an der SDax-Spitze um zwölf Prozent auf 6,62 Euro. Seit dem Hoch im vergangenen Sommer war es zuvor deutlich bergab gegangen, von fast elf Euro Anfang August rutschte der Kurs nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine bis auf teils unter fünf Euro. Demnächst wird die Aktie des Kohlefaserspezialisten aus dem SDax ausscheiden.