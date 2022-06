AV-Comparatives veröffentlicht Factsheet für Enterprise Endpoint Security Software 2022

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - 8 bekannte Endpoint-Protection-Lösungen

für Unternehmen auf dem Prüfstand 2022H1



Das unabhängige ISO-zertifizierte Labor für die Bewertung von Security-Software

AV-Comparatives hat die neuesten Ergebnisse der Business Main-Test Series

veröffentlicht, bei der eine Reihe von Anti-Virus Produkten in

Unternehmensumgebungen bewertet werden. Dieser Ergebnisbericht ist ein Vorläufer

des vollständigen Berichts, der im Juli veröffentlicht wird und einen

Performance Test und die Product Reviews enthalten wird.



In Unternehmensumgebungen ist es üblich, dass die Produkte vom

Systemadministrator nach den Leitfäden der Hersteller konfiguriert werden. Für

die Enterprise Main-Test Series hat AV-Comparatives daher alle Anbieter

aufgefordert, ihre jeweiligen Produkte für eine unternehmensorientierte Umgebung

zu konfigurieren. Die vorgenommenen Einstellungen werden dann in allen

Enterprise Tests des Jahres verwendet und alle relevanten Abweichungen von den

Standardeinstellungen werden von AV-Comparatives dokumentiert und aufgelistet.