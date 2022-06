Bereit für ein neues, krisenresistentes Finanzsystem?

Wien (ots) - Finanzkongress in Wien mit Top-Ökonomen



07.06.2022 Sind die Kapitalmärkte in Europa noch sicher? Haben die Zentralbanken

die Gefahr und die Dynamik der Inflation in Europa unterschätzt? Wie können die

Selbstverstärkungseffekte der Inflation aufgehalten werden und vor allem: Welche

Abwehrmechanismen helfen Investoren und Geldbenutzern ihre Ersparnisse sicher

durch eine Euro-Krise zu bringen? Am 23. Juni 2022 lädt die GVS-Bullion Group

zum Finanzkongress auf den Erste Campus im Wiener Quartier Belvedere um die

brennenden Fragen der Zeit mit führenden Experten aus den Bereichen

Risikomanagement, Investmentmanagement und Geld- und Währungswissenschaften die

Weichenstellungen zu klären. Durch den Kongress führt GVS-Chefökonom Thomas

Bachheimer.



Stagnation, Kaufkraftverlust, Währungskrise: Dauerkrisenmodus und noch kein Ende

in Sicht?