Usbekistan als neue Benchmark für Investoren, die nach alternativen Märkten suchen (FOTO)

Berlin (ots) - Der Krieg in der Ukraine und die gegen Russland verhängten

Sanktionen gefährden viele milliardenschwere Projekte und Lieferketten und

verunsichern Unternehmen, Banken und Investoren in der ganzen Welt. Die meisten

Investoren haben den russischen Markt bereits verlassen oder bereiten ihren

endgültigen Rückzug vor. In diesem Krisenumfeld richten viele Investoren ihren

Blick auf einige Länder der ehemaligen Sowjetunion - an erster Stelle auf

Usbekistan.



Usbekistan steht bereit. Das zentralasiatische Land wirbt für sich als

attraktiven Wirtschaftsstandort. Mit Erfolg: Michael Harms, Geschäftsführer des

Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, sieht in Usbekistan "gigantisches

Potenzial".