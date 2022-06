Die Europäische Zentralbank (EZB) wird bald dem Beispiel anderer Notenbanken folgen und die Leitzinsen erhöhen. Im Juli 2022 soll die erste Zinserhöhung im Euroraum seit 2011 durchgeführt werden, gefolgt von mindestens einer weiteren Erhöhung in diesem Jahr. So soll am Jahresende die Ära der Negativzinsen (beim Einlagensatz) erst einmal Geschichte sein. Diese Schritte wurden von den Finanzmärkten förmlich herbeigesehnt. Erforderlich sind sie angesichts der Inflationsentwicklung ohnehin. In Deutschland stieg die Inflation auf ein Rekordniveau von 7,9% im Mai 2022. Die amerikanische Notenbank (Fed) könnte dagegen im Spätsommer mit ihren Zinsanhebungen pausieren. Erste Stimmen deuten darauf hin.

Der Mai war schwankungsanfällig

Das hinterließ bereits Spuren auf den Kapitalmärkten: die Renditen für US-Staatsanleihen gaben – im Gegensatz zu den hiesigen Sätzen - zuletzt etwas nach, der Euro gewann mit steigender Zinsdifferenz gegenüber dem Dollar an Wert. Die Aktienmärkte präsentierten sich im Mai erneut schwankungsanfällig. Gegen Monatsende setzten sich aber zarte Auftriebskräfte durch. Seit Jahresanfang betrachtet liegt aber die Wertentwicklung von Aktien wie auch von Renten deutlich im negativen Bereich.

Ein Feuerwerk kündigt sich an

Der Ausblick ist jedoch positiv. Einiges deutet daraufhin, dass der US-amerikanische Notenbank Fed ein „soft landing“ bei der Erhöhung der US-Leitzinsen gelingt. Wäre dem so würde die US-Konjunktur nicht zu stark unter den restriktiveren Finanzierungsbedingungen zu leiden haben wie ursprünglich vermutet. Die Aktienmärkte würden sich mit einem Feuerwerk bedanken. Die Konjunktursignale aus dem Euroraum stimmten jüngst ebenfalls zuversichtlich. Insbesondere der Dienstleistungssektor zeigt sich sehr widerstandsfähig. Aber auch in der Industrie sind die Auftragsbücher meist gut gefüllt, lediglich die tatsächliche Produktion hinkt aufgrund von Lieferengpässen und Materialknappheiten (noch) hinterher. Die deutliche Verbilligung der US-Technologiewertekönnte ein weiteres Signal dafür sein, dass die langjährige Performance-Dominanz des US-Marktes mehr und mehr erlischt. Im Schnitt stehen die europäischen Aktienmärkte in der (erwarteten) Gewinndynamik dem US-Markt in nichts nach – sind aber so günstig bewertet wie lange nicht mehr.

Obacht bei den hiesigen Anleihemärkte

In den nächsten Monaten sollte den Bondmärkten – insbesondere in Europa - besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Vor dem Hintergrund der von der EZB angekündigten Zinserhöhungen stellt sich die Frage, ob und wenn ja wie sich ihre Maßnahmen auf den Rentenmärkten fortpflanzen. Steigen die Kapitalmarktrenditen und möglicherweise auch die Renditeaufschläge (Spreads) für die Euro-Peripherie? Oder verpufft die EZB-Politik, nachdem die Renditeanstiege in den letzten Monaten bereits außerordentlich kräftig ausgefallen sind? Die Renditeaufschläge (Spreads) von Pfandbriefen waren im Mai 2022 schließlich so hoch wie in den Krisenjahren 2008 oder 2011/12. Das spricht dafür, dass eine Zinserhöhung zu spät kommen und die Wirkung ziemlich schnell verpuffen könnte.

Alles blickt auf die Notenbanken

Apropo EZB: die Notenbank wird im Unterschied zur Fed weder große Zinsschritte, noch eine längere Serie von Anhebungen umsetzen. „Gradualismus, Optionalität und Flexibilität“ – so die EZB-Präsidentin in ihrem Blog-Beitrag vom 23. Mai - werden ihre Aktionen leiten. Das heißt aber auch, dass bei hartnäckig hoher oder höherer Inflation mehr Zinsschritte als heute geplant von der EZB zu gehen sind. Höhere Kapitalmarktrenditen, weitere Peripherie-Spreads und volatile Aktienmärkte dürften dann die Folge sein.

Im Mai entwickelten die easyfolios zwischen -1,28% (easyfolio 30) und -1,37% (easyfolio 70)