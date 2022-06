Allkem (TSX AKE / WKN A3C8Z7) wartet zu Beginn der Woche mit guten Nachrichten auf. Wie das zu den führenden Lithiumproduzenten gehörende Unternehmen nämlich mitteilt, hätten sich die anhaltend starken Marktbedingungen positiv auf den Preis ausgewirkt, den man für das Lithiumkarbonat erhielt, das in der argentinischen Olaroz-Anlage hergestellt wurde.

Wie Allkem weiter ausführte, hätte das positive Marktumfeld auch im Markt für Spodumen angehalten, sodass der voraussichtliche Preis für Spodumenkonzentrat im Juniquartal bei 5.000 USD pro Tonne (SC6% CIF) liege. Der Konzern geht davon aus, im laufenden Quartal rund 38.000 Trockentonnen auszuliefern, wobei der durchschnittliche Lithiumgehalt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Kunden bei 5,3% liegen soll. Allkem plant zudem, Anfang Juli weitere 15.000 Tonnen auszuliefern.

Der Konzern wies aber auch darauf hin, dass man davon ausgeht, dass die Jahresproduktion an Spodumen im Fiskaljahr 2022 die Prognose marginal – um 2 bis 4% – verfehlen wird. Damit soll der Ausstoß zwischen 192.000 und 196.000 Tonnen liegen. Als Begründung führte Allkem Produktionsverzögerungen auf Grund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt von Western Australia sowie von Corona-Einschränkungen an, die sich wegen der verzögerten Wiederöffnung der Grenzen Western Australias ergaben. Man habe aber bereits Strategien implementiert, so das Unternehmen weiter, um diese temporären Einflüsse auf die Produktion abzumildern.

